Hai đối tượng 'thông chốt', tông chiến sĩ CSCĐ khai gì?

TPO - Nam, Quân khai, do lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ vì vi phạm giao thông nên đã tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ (Hà Nội) để lao qua các chốt bỏ chạy, tông trúng chiến sĩ CSCĐ.

Đối tượng Quân (ảnh nhỏ) và hiện trường xe máy đâm vào barie.

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Hai đối tượng khai nhận di chuyển xe máy qua một số chốt bảo vệ. Tuy nhiên, do đang vi phạm giao thông và lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ, hai đối tượng này tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ để qua các chốt nhằm bỏ chạy.

Khi đến khu vực chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn, tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà "thông chốt" đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hà Nội). Vụ việc khiến Đại úy Công bị thương nặng.

Như tin đã đưa, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nam điều khiển xe máy, chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, Tổ công tác của Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên đối tượng cầm lái không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm đồng chí Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.