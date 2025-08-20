Bắt tạm giam đối tượng đánh người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

TPO - Đặng Chí Thành - đối tượng hành hung người người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam.

Đối tượng Đặng Chí Thành.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Chung cư nơi xảy ra sự việc.

Như tin đã đưa, khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. (SN 1997, trú tại phường Phương Liệt) về việc tối 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa Đặng Chí Thành (SN 1994, thường trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội; nơi ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về trụ sở làm việc.

Hình ảnh Thành tấn công người phụ nữ.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước, tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh người phụ nữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.