Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Làm rõ nguyên nhân vụ xe phân khối lớn biến dạng, tài xế tử vong trên cầu Nhật Tân

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế xe phân khối lớn khi di chuyển trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), đã liên tiếp va chạm với xe tải và ô tô con. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, phương tiện biến dạng, vỡ nhiều mảnh.

tai-nan-1-2669.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) vào sáng 8/8, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 4h30 cùng ngày, nam thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy BKS 60A6-21XX (loại xe phân khối lớn) di chuyển trên cầu Nhật Tân, hướng trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài.

Khi đi đến khu vực cột đèn điện SS1B/E58 cầu Nhật Tân, xe phân khối lớn xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 34C-224.XX đi phía trước cùng chiều. Sau đó, chiếc xe tiếp tục va chạm với ô tô con biển số 30H-084.XX.

Vụ việc khiến người điều khiển xe phân khối lớn tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, phân luồng điều tiết giao thông.

Thanh Hà
#tai nạn giao thông cầu Nhật Tân #xe phân khối lớn va chạm ô tô #tai nạn cầu Nhật Tân Hà Nội #điều tra vụ tai nạn cầu Nhật Tân #va chạm liên hoàn xe máy ô tô #phân luồng giao thông cầu Nhật Tân #Tai nạn xe phân khối lớn trên cầu Nhật Tân

Xem thêm

Cùng chuyên mục