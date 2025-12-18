Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong triển khai nhiệm vụ

TPO - Năm 2025, Công an Thủ đô đã bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội, chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong triển khai nhiệm vụ, thực hiện nhiều công việc lớn, mới, khó, chưa có tiền lệ, mang tính bước ngoặt lịch sử, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai chương trình công tác Công an năm 2026 tại Công an Hà Nội.

Thực hiện nhiều công việc lớn, mới, khó, chưa có tiền lệ

Ngày 18/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai chương trình công tác Công an năm 2026. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, năm 2025, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội, chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong triển khai nhiệm vụ, thực hiện nhiều công việc lớn, mới, khó, chưa có tiền lệ, mang tính bước ngoặt lịch sử, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Công an thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tham mưu chiến lược, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Công an thành phố Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”… khẳng định vị thế, uy tín và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Về nhiệm vụ năm 2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2026, với tinh thần gương mẫu đi đầu, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu ngay sau hội nghị, các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

"Không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất"

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Công an thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2025. "Trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân năm 2025, có đóng góp tích cực, quan trọng của Công an thành phố Hà Nội" - Đại tướng Lương Tam Quang chia sẻ.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh 6 kết quả nổi bật của Công an thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Cụ thể, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố các chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề, vụ việc nổi lên về an ninh trật tự, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc là điểm nghẽn kéo dài trong nhiều năm.

Góp phần thúc đẩy tiến độ dự án kinh tế xã hội, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất các sự kiện chính trị quan trọng, hội nghị quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố với nhiều điểm mới, sáng tạo.

"Thành công của sự kiện A80 có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của Công an thành phố, vừa là lực lượng chủ công bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn vừa có nhiều điểm sáng kiến tạo thuận lợi tối đa để nhân dân, bạn bè quốc tế thụ hưởng" - Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều điểm sáng, kéo giảm sâu số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đấu tranh khám phá nhiều vụ án kinh tế, môi trường, hàng giả, hành nhái, hàng kém chất lượng, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Đại tướng Lương Tam Quang.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Công an thành phố Hà Nội cũng khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số với nhiều giải pháp đột phá, thực chất vì nhân dân, hướng đến người dân.

Công tác sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy và tiếp nhận một số nhiệm vụ mới được Công an thành phố Hà Nội triển khai bài bản, khoa học với phương pháp, cách làm hay, hiệu quả, không để phát sinh phức tạp; phân công, phân cấp phù hợp bước đầu phát huy hiệu quả mô hình công an địa phương 2 cấp; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp sức ủng hộ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an thành phố Hà Nội sớm có giải pháp khắc phục triệt để một số tồn tại, hạn chế trong báo cáo tổng kết, nhất là giải pháp nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2025 đã đạt được những thành tích thực sự xuất sắc, đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô.

Trong đó, nổi bật là Công an thành phố Hà Nội đã chủ động, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi phương thức làm việc từ thủ công sang môi trường số, phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả.