Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” và đồng thời hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương – lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, chiều 24/11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cùng các cán bộ Công an Hà Nội ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ.



Tại buổi phát động, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị bằng tình cảm và trách nhiệm của mình chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo tinh thần người có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, mức phấn đấu chung là mỗi người đóng góp từ 1 ngày lương trở lên.

Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được Công an Hà Nội chuyển giao cho các đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ người dân, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch nguồn kinh phí ủng hộ.

Trước đó, trong 2 ngày 20 và 21/11, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân, trao tặng kinh phí ủng hộ hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, với số tiền 500 triệu đồng/1 địa phương.

Trong thời gian qua, bằng tình cảm, trách nhiệm, đồng thời phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” cùng truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Công an TP Hà Nội luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, giúp sức, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.