Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Thanh Hà

Chiều 24/11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ.

phat-dong.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” và đồng thời hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương – lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, chiều 24/11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ.

ung-ho.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cùng các cán bộ Công an Hà Nội ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tại buổi phát động, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị bằng tình cảm và trách nhiệm của mình chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo tinh thần người có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, mức phấn đấu chung là mỗi người đóng góp từ 1 ngày lương trở lên.

Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được Công an Hà Nội chuyển giao cho các đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ người dân, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch nguồn kinh phí ủng hộ.

Trước đó, trong 2 ngày 20 và 21/11, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân, trao tặng kinh phí ủng hộ hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, với số tiền 500 triệu đồng/1 địa phương.

Trong thời gian qua, bằng tình cảm, trách nhiệm, đồng thời phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” cùng truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Công an TP Hà Nội luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, giúp sức, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Thanh Hà
#Ủng hộ đồng bào thiên tai #Hành động nhân đạo của công an #Phát động quyên góp hỗ trợ #Tinh thần đoàn kết dân tộc #Ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung - Tây Nguyên #Trách nhiệm xã hội của lực lượng công an #Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai #Truyền thống tương thân tương ái #Hoạt động từ thiện của Công an Hà Nội #Chung tay ứng phó với thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục