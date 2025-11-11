Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khẳng định bản lĩnh, sức mạnh, uy tín, thương hiệu của Công an Thủ đô

Thanh Hà
TPO - Chiều 11/11, CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, công tác tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố.

cahn.jpg
Đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám Đốc CATP Hà Nội cho biết, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn Thủ đô đã diễn ra thành công tốt đẹp, tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất cứ sai sót gì, dù là nhỏ nhất, để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

"Để đạt được kết quả đó, từ tháng 4/2025, CATP đã tập trung triển khai công tác chuẩn bị, khảo sát, xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm với tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm chính trị cao nhất" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

cahn4.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám Đốc CATP Hà Nội phát biểu mở đầu hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà toàn lực lượng Công an và CATP Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm vừa qua.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, CATP Hà Nội đã căng sức thực hiện hoàn hảo phương án bảo đảm an ninh trật tự, tích cực triển khai phương pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để nhân dân được thụ hưởng, tham gia hưởng ứng Lễ kỷ niệm, bố trí trên hàng chục ngàn chỗ ngồi ưu tiên, chuẩn bị hàng chục ngàn suất ăn, đồ uống cho nhân dân, gần một ngàn lượt xe điện đưa đón trên 6.500 lượt cựu chiến binh, thương binh, người yếu thế tham gia Lễ kỷ niệm.

“Có thể thấy bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm A80 không chỉ khẳng định bản lĩnh, sức mạnh, uy tín, thương hiệu của Công an Thủ đô, mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động chuyển đổi phương thức hoạt động, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, hết lòng, hết sức “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”" – Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

cahn3.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng, Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, những thành tích đã đạt được, kinh nghiệm đã bồi đắp, nhất là qua công tác bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm A80 để không chỉ tiếp tục bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị diễn ra trên địa bàn Thủ đô với những đổi mới, điểm sáng mới mà còn là đơn vị đi đầu trong thực hiện các chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; đi đầu trong phong trào thi đua ba nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất- Gần dân nhất", xứng đáng là "cánh chim đầu đàn" của Công an nhân dân Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định việc bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ kỷ niệm A80 thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trong đó có Công an Thủ đô.

cahn2.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội “đặt hàng” CATP phối hợp, đồng hành thực hiện 18 nhiệm vụ sẽ được thành phố phân cấp, phân quyền cho cấp xã trong thời gian tới. Đồng thời, Bí Thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo, đồng hành, hỗ trợ CATP Hà Nội trong những nhiệm vụ vượt thẩm quyền của CATP.

"Về phía thành phố sẽ tạo điều kiện tối đa để Công an thành phố chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, không bị động trong bất cứ tình huống nào, bảo đảm sự bình yên cho người dân, cho thành phố phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” - ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

cahn-1.jpg
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Lễ kỷ niệm A80; công tác tổ chức "Ngày hội Vì Thủ đô bình yên" và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố.
Thanh Hà
