CSGT đảm bảo tốt nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9

TPO - Theo Cục CSGT, trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tốt, công tác dẫn đoàn đúng thời gian, chương trình và an toàn tuyệt đối.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện A80

Ngày 3/9, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong thời gian diễn ra Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và Công an các địa phương đã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, phương án được phê duyệt.

"Các cán bộ, chiến sĩ CSGT nắm vững yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đối với từng địa bàn, tuyến đường và vị trí được phân công với quan điểm “triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm không để xảy sơ xuất dù là nhỏ nhất" - Cục CSGT thông tin.

Cùng với đó là việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, cho nhân dân được thụ hưởng, xem diễu binh, diễu hành, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, “Vì nhân dân phục vụ”.

Cụ thể, đơn vị đã bố trí 100% lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông và dẫn đoàn. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc duy trì, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý ùn tắc giao thông do tập trung đông người, du khách du lịch, ngăn chặn tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Qua đó, trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tốt, công tác dẫn đoàn đúng thời gian, chương trình và an toàn tuyệt đối.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù thời tiết thay đổi liên tục, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành tốt quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ, lễ tiết, tác phong đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân, góp phần giúp Lễ kỷ niệm được diễn ra an toàn, trang nghiêm, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.

116 người tử vong vì tai nạn giao thông

Qua thống kê của Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người. So với kỳ nghỉ lễ năm 2024, giảm 84 vụ (-29,17%), giảm 39 người chết (-25,16%), giảm 76 người bị thương (-37,25%).

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm TTATGT; tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 1.198 trường hợp, 4.464 GPLX bị trừ điểm; tạm giữ 180 ô tô, 8.839 mô tô.

Đáng chú ý, xử lý vi phạm về nồng độ cồn 6.996 trường hợp, vi phạm về tốc độ 9.850 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 209 trường hợp, quá khổ giới hạn 82 trường hợp, chở quá số người quy định 280 trường hợp…

Cục CSGT đánh giá, mặc dù tai nạn giao thông có giảm so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2024, nhưng số người chết vẫn ở mức cao, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức kém của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, việc không giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo về tốc độ phù hợp với điều kiện đường xá, cầu, hầm chui, thời tiết, nhất là với những người lái xe kinh doanh vận tải (xe tải, xe khách…)

Trong thời gian tới Cục CSGT và Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT triển khai các biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm của người lái xe kinh doanh vận tải và đề xuất thực hiện nhiều biện pháp quản lý nghề, để họ tự thức được trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho người và tài sản phía sau tay lái.