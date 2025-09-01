2 cháu bé đi xe điện từ Thanh Hoá ra Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành

TPO - 2 cháu bé đi xe điện từ Thanh Hóa ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành được lực lượng CSGT Hà Nội giúp đỡ, liên hệ gia đình đến đón về.

Khoảng 19h30 ngày 1/9, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8, Phòng CSGT Hà Nội đang làm nhiệm vụ chốt trực, phân luồng phục vụ Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại ngã 3 Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội đã thấy 2 cháu bé và hỏi han, nắm tình hình.

Hai cháu bé được CSGT giúp đỡ.

Bước đầu, 2 cháu bé cho biết là chị em ruột, Lê Thị Thùy D. (SN 2012) và Lê Trọng Đ. (SN 2015, cùng trú tại thôn Tây Vinh, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá). 2 chị em rủ nhau đi xe điện ra Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh.

Do quãng đường xa, xe hết điện, các cháu phải dắt bộ trên quốc lộ để tìm sự giúp đỡ, rất may đã gặp tổ công tác.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa các cháu về chốt để chăm sóc, đồng thời liên hệ với Công an phường Bỉm Sơn để phối hợp liên hệ với gia đình.

Tổ công tác chăm sóc và liên hệ với gia đình các cháu đến đón.

Tổ công tác trao đổi với anh Lê Trọng V. (SN 1991, bố của các cháu). Theo anh V. chiều cùng ngày không thấy các con, gia đình đang rất lo lắng, tổ chức đi tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Gia đình anh V. gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời phát hiện, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho các cháu.

Cảnh sát kịp thời cứu người phụ nữ co giật

Trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT đã kịp thời cứu giúp một phụ nữ bị ngất, lên cơn co giật, đưa đến bệnh viện an toàn.

Trung tá Hậu cùng cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ người phụ nữ bị ngất.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 1/9, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Tràng Tiền - Hàng Bài, lực lượng Công an phát hiện phát hiện một phụ nữ bất ngờ ngất và lên cơn co giật.

Ngay lập tức, Trung tá Tạ Xuân Hậu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cùng các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra khu vực trống để sơ cứu.

Trong quá trình di chuyển, nhận thấy nguy cơ nạn nhân có thể cắn vào lưỡi gây nguy hiểm, Trung tá Hậu đã dùng tay để ngăn chặn. Dù bị nạn nhân cắn chảy máu, anh vẫn kiên trì cùng đồng đội đưa người phụ nữ đến nơi an toàn để lực lượng y tế tiếp cận, sơ cứu kịp thời.

Hiện nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.