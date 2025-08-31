Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an Hà Nội đề nghị người dân không dựng lều giữ chỗ xem diễu binh

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP Hà Nội đề nghị người dân không dựng lều giữ chỗ hay ngồi nhầm vào các vị trí ưu tiên cho cựu chiến binh, người già yếu khi đi xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

uu-tien-1.jpg
Lực lượng chức năng gắn biển khu vực ưu tiên xem diễu binh, diễu hành.

Để Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra an toàn, trang trọng và thành công, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân không tự ý đi vào các khu vực bảo vệ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; giữ gìn nếp sống văn minh, nhất là trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội, diễu hành, văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Người dân khi đi dự Lễ kỷ niệm nên sử dụng các phương tiện công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân; gửi xe tại các điểm đã được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Người dân bảo đảm trật tự công cộng, giữ gìn trật tự đô thị. Không dựng lều, trải áo mưa, thảm, chiếu để giữ chỗ gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, làm mất mỹ quan đường phố. Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, tập kết hàng hóa. Giữ gìn vệ sinh môi trường. Bỏ rác đúng nơi quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không nên tập trung quá sớm và không ngồi nhầm vào các vị trí ưu tiên cho cựu chiến binh, người già yếu.

trai-bat.jpg
Một số người dân trải bạt giữ chỗ gây mất mỹ quan.

Công an Hà Nội trân trọng đề nghị khi kết thúc Lễ kỷ niệm, người dân tự giác thu dọn vệ sinh môi trường tại vị trí của mình và xung quanh; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi bộ trên vỉa hè, trong barie, tuyệt đối không đi xuống lòng đường để bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ảnh hưởng đến đội ngũ diễu binh, diễu hành, các đoàn phương tiện tham gia Lễ kỷ niệm.

Ngày 2/9, trên địa bàn Hà Nội diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Lễ kỷ niệm).

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm, Công an TP Hà Nội đã có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.

Thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Lễ Kỷ niệm từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.

Thanh Hà
