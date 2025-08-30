Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử phạt người tung tin bịa đặt 'cựu binh 90 tuổi không được vào xem diễu binh, diễu hành'

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về một cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học.

lam-viec-1.jpg
Thông tin sai sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, vào tối 27/8, mạng xã hội lan truyền video có nội dung cho rằng lực lượng bảo đảm an ninh trật tự buổi Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên phố Nguyễn Thái Học đã không cho bác cựu chiến binh 90 tuổi vào xem vì không mua chỗ.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và những người có liên quan.

Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm việc với bác N.V.L (cựu chiến binh trong clip), thân nhân đi cùng và những người có liên quan để xác minh vụ việc, được biết chiều tối ngày 27/8, bác N.V.L được thân nhân đưa đi xem diễu binh, diễu hành.

Khi đi ngang qua số 56 Nguyễn Thái Học, bác có ý định vào sau hàng rào bảo vệ để xem, tuy nhiên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực này đã hướng dẫn và đưa gia đình bác đi khoảng 90m đến khu vực đẹp hơn, có bố trí ghế ngồi ưu tiên.

lam-viec.jpg
Công an làm việc với L.T.A

Cùng với đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội xác định được người đăng tải video là L.T.A (SN 2005, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội). Ngày 29/8, làm việc với cơ quan Công an, L.T.A khai nhận do bức xúc vì mâu thuẫn với người phụ nữ mặc áo đen trong video nên đã suy diễn việc không cho bác cựu chiến binh vào xem.

L.T.A đã thừa nhận hành vi sai phạm, gỡ bỏ nội dung sai sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi những người có liên quan, lực lượng bảo đảm ANTT trên phố Nguyễn Thái Học, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm vì đã đăng thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ xử lý L.T.A về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

Qua đây, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#xử phạt tin bịa đặt cựu chiến binh #thông tin sai sự thật lễ diễu binh #quy định xử phạt tin giả trên mạng #công an Hà Nội xử lý tin đồn sai lệch #lợi ích của việc kiểm chứng thông tin #tác hại của tin giả trên mạng xã hội #quy trình xử lý vi phạm phát ngôn sai sự thật #pháp luật xử lý tin đồn xuyên tạc #tác động của tin giả đến danh dự cá nhân #cảnh báo về việc chia sẻ thông tin sai lệch

Xem thêm

Cùng chuyên mục