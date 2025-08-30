Cảnh sát PCCC Hà Nội giúp đỡ người dân ngất xỉu khi xem diễu binh, diễu hành

TPO - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 tại khu vực số 415 phố Kim Mã (Hà Nội), tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội phát hiện một người dân bất ngờ ngất xỉu và nhanh chóng hỗ trợ.

Lực lượng PCCC làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân.

Sáng 30/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại khu vực số 415 phố Kim Mã (Hà Nội), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội phát hiện một người dân bất ngờ ngất xỉu, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Văn Cường - Cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 22 phụ trách trực tại khu vực trên đã nhanh chóng triển khai sơ cứu ban đầu, đồng thời gọi xe cấp cứu.

Khi nhận thấy tình trạng nguy cấp, Thượng úy Cường đã chủ động bế nạn nhân, một mình len lỏi qua đám đông đưa nạn nhân ra xe và tiếp tục đi cùng đến Bệnh viện Xanh Pôn để bảo đảm cấp cứu nhanh nhất.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và sức khỏe hiện đã ổn định. Anh D, bố của cháu bé xúc động chia sẻ: “Nếu không có các anh công an hỗ trợ nhanh chóng, chắc gia đình tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự tận tâm, trách nhiệm của các anh”.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã rất xúc động. Chị Nguyễn Thu Hà, trú ở phường Từ Liêm, có mặt tại hiện trường cũng cho biết: “Chứng kiến các chiến sĩ công an bế cháu bé ra xe, ai cũng xúc động. Họ thực sự luôn sẵn sàng vì người dân”.

Cảnh sát hỗ trợ tìm người thân cho các cháu nhỏ bị lạc.

Trước đó, trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã hỗ trợ tìm được người thân cho nhiều cháu nhỏ bị lạc giữa đám đông và kịp thời đưa một số người bị ngất vào lều quân y để sơ cứu, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Những hành động nhanh nhạy, tận tâm này tiếp tục khẳng định hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân, vì sự an toàn và thành công tuyệt đối của các sự kiện trọng đại.