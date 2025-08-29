Công an Hà Nội bố trí 5.000 chỗ ưu tiên cho cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hà
TPO - Tại đường Hùng Vương, Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội), Công an TP Hà Nội dựng một khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh, diễu hành.

uu-tien.jpg
Những khu vực ưu tiên được triển khai trên các tuyến đường.

Ngày 29/8, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Tiền... lực lượng Công an triển khai, dựng rào khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh, diễu hành.

Việc lập các khu vực ưu tiên với tinh thần tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại khu vực ưu tiên có ghế ngồi, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất cho những người cao tuổi. Đồng thời đây là những vị trí cho phép các cựu chiến binh và người cao tuổi có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt chương trình A80.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng khu vực ưu tiên là một phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân tại các sự kiện lớn của quốc gia. Hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp, kết nối giữa các thế hệ tại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử.

Theo Công an TP Hà Nội, từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thanh Hà
