Công an Hà Nội bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dịp nghỉ lễ Quốc khánh

TPO - Những ngày qua, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự Lễ kỷ niệm sự kiện A80 kiểm tra thực địa khu vực xung quanh Ba Đình.

Ngày 3/9, Công an TP Hà Nội thông tin, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 (dịp nghỉ lễ 2/9), đơn vị duy trì 100% quân số trực chiến, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô, các tuyến đường trung tâm, trọng điểm, địa điểm vui chơi giải trí tập trung đông người dân… được bố trí lực lượng để phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng chống “tội phạm đường phố”, cháy nổ, sự cố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi an toàn, bình yên.

Khu vực cấm đường phục vụ sự kiện.

Trong ngày diễn ra buổi tổng duyệt (30/8) và Lễ kỷ niệm chính thức (2/9), Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 5.000 người thuộc lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở cùng hàng nghìn lượt cán bộ các đơn vị nghiệp vụ làm nhiệm vụ theo các tiểu khu bảo vệ, với gần 450 chốt bảo vệ, khép kín toàn bộ khu vực quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trọng điểm, điểm tập kết các lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP động viên cán bộ, chiến sỹ tại Lễ xuất quân bảo đảm an ninh trật tự sự kiện A80, tại quảng trường Ba Đình.

Đặc biệt, rạng sáng ngày 2/9, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã trực tiếp chỉ đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp chặt chẽ các lực lượng thuộc Công an thành phố triển khai công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm.

Theo Công an TP Hà Nội, sáng 2/9, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, thực sự là “ngày hội non sông” của toàn dân tộc và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng biểu dương Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ, hiệu quả phương án bảo đảm an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm. Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, kết quả này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, bài bản và quyết liệt của Công an TP Hà Nội, cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an Thủ đô trong suốt thời gian qua.

Các lực lượng Công an TP Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn sự kiện trên phố Lê Duẩn. Ảnh: Thanh Hà

Cán bộ, chiến sĩ CSGT hỗ trợ cựu chiến binh tham dự sự kiện A80.

Song song với việc bảo đảm an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, trong 4 ngày nghỉ các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã quyết liệt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó điều tra, khám phá 25 vụ, 51 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; không để xảy ra trọng án; phát hiện xử lý 12 vụ, 22 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Về tai nạn giao thông, trên địa bàn xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm 4 làm người chết, 2 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2024 giảm 12 vụ, giảm 5 người chết, giảm 16 người bị thương).