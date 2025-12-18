Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lừa đảo liên tỉnh bằng trung tâm đào tạo lái xe 'ma'

Tân Châu
TPO - Dù chưa được cấp phép, Võ Văn Hạt Tùng vẫn mở trung tâm đào tạo lái xe, lừa 171 học viên, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 18/12, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Võ Văn Hạt Tùng (SN 1989, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với mức án 18 năm tù mà TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên trước đó, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Tùng phải chấp hành là 30 năm tù.

z7338925482587-28c72e5b65d79d2055b5111de3b6c7aa.jpg
Võ Văn Hạt Tùng tại phiên tòa ngày 18/12.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/11/2017 đến ngày 3/11/2018, Võ Văn Hạt Tùng thành lập Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Thiên Tâm (địa chỉ: 179A Phạm Hùng, phường 4, quận 8 cũ, nay là phường Chánh Hưng, TPHCM) và Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ ghi danh đào tạo và sát hạch lái xe (địa chỉ: 80 Quốc lộ 1K, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức cũ, nay là phường Linh Xuân, TPHCM).

Dù cả hai cơ sở trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động nhưng Tùng vẫn nhận hồ sơ và thu tiền của 171 học viên đăng ký học và thi bằng lái xe các loại nhằm chiếm đoạt tổng số tiền 1,1 tỷ đồng

Tại Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Võ Văn Hạt Tùng đã khai nhận, sau khi thu tiền của học viên tại TPHCM, Tùng bỏ trốn lên Đắk Lắk tiếp tục thành lập Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy Bộ Công an để thu tiền các học viên đăng ký học và thi cấp bằng lái xe nhằm mục đích chiếm đoạt.

Ngày 27/4/2022, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Võ Văn Hạt Tùng 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tân Châu
