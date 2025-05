Trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe Trường Đại học An ninh Nhân dân: Đào tạo – sát hạch tại chỗ – pháp lý rõ ràng

Trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp và số lượng phương tiện cơ giới gia tăng mạnh, việc trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn đã trở thành một nhu cầu cấp thiết. Tại khu vực TP.HCM, Trung Tâm Dạy Nghề, Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân đang nổi lên là một địa chỉ được đông đảo học viên tin tưởng lựa chọn, nhờ sở hữu hệ thống đào tạo bài bản, pháp lý công lập minh bạch và mô hình sát hạch tại chỗ – một lợi thế lớn so với nhiều cơ sở khác.

Cơ sở đào tạo trực thuộc bộ công an Trung Tâm Dạy Nghề, Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân là đơn vị đào tạo lái xe trực thuộc Bộ Công An, hoạt động tại địa chỉ Km18, Xa Lộ Hà Nội, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Với thế mạnh là đơn vị công lập, trung tâm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động đào tạo – sát hạch và mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho người học. Hiện trung tâm đào tạo và cấp bằng cho tất cả các hạng lái xe cơ bản: A1 (xe máy), B (xe ô tô số tự động và số sàn), A4, B, C1, C, D2, D, và cả các hạng lái xe tải nặng như BE, C1E, CE, D2E, DE. Môi trường học nghiêm túc – giảng viên có nghiệp vụ Một điểm nổi bật của trung tâm là đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, nhiều người từng công tác trong ngành Công an hoặc là cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chính quy. Điều này tạo nên môi trường học nghiêm túc, kỷ luật nhưng cũng thân thiện và dễ tiếp cận với học viên. Chương trình học được xây dựng theo Thông tư 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đặc biệt, học viên được tập lái xe trên các dòng xe đời mới, mô phỏng chính xác thao tác điều khiển ngoài thực tế. Sát hạch ngay tại sân trường – không phải đi xa Không như nhiều trung tâm đào tạo khác chỉ là “đơn vị liên kết” và phải đưa học viên đến trung tâm sát hạch khác để thi, Trung Tâm Dạy Nghề, Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân sở hữu sân sát hạch riêng đạt chuẩn, được cấp phép tổ chức thi sát hạch trực tiếp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực tâm lý cho học viên khi được thi trên chính sân tập đã quen thuộc. Sân sát hạch được trang bị hệ thống cảm biến tự động hiện đại, cập nhật các bài thi mới nhất theo quy định của của Bộ Công an. Học phí trọn gói – không phát sinh Trung tâm cam kết mức học phí trọn gói – không phát sinh, được chia làm ba đợt đóng linh hoạt theo tiến độ học tập. Toàn bộ lệ phí thi, hồ sơ, khám sức khỏe, xăng xe đều được công khai minh bạch – điều hiếm thấy trên thị trường hiện nay, vốn đầy rẫy những mô hình "học phí thấp – phụ thu cao". Mức học phí cho các khóa học được đánh giá hợp lý, chẳng hạn: • B (B1,B2) trọn gói chỉ hơn 23,5 triệu đồng • C1 hạng tải nặng từ 25 triệu đồng (Chi tiết tùy vào thời điểm đăng ký và chương trình ưu đãi đang áp dụng) Linh hoạt lịch học – hỗ trợ tận tình Nhằm phục vụ tối đa người đi làm, trung tâm tổ chức các lớp học vào cả thứ Bảy – Chủ nhật, linh hoạt thời gian học lý thuyết và thực hành. Học viên cũng được hỗ trợ ôn luyện mô phỏng, thi thử lý thuyết, chạy thử sa hình trước ngày thi chính thức để tăng tỉ lệ đậu. Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ tư vấn trực tuyến qua Zalo – Hotline nhanh chóng, chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian cho người đăng ký. Thông tin liên hệ trung tâm • Tên trước đây: Trung Tâm Dạy Nghề, Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân • Tên hiện nay: Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp, Đào Tạo Lái Xe, Ngoại Ngữ Tin Học Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân • Địa chỉ sân tập, sát hạch: Km18 Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM • Hotline: 0833.239.339 • Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/833239339 • Website: truongdaylaixeanninh.com Với hệ thống đào tạo đạt chuẩn, pháp lý rõ ràng, sân thi sát hạch tại chỗ và chính sách học phí minh bạch, Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp, Đào Tạo Lái Xe, Ngoại Ngữ Tin Học Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân không chỉ là nơi học lái – mà còn là điểm đến an tâm cho mọi học viên đang tìm kiếm một môi trường học chất lượng cao, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu tại TP.HCM. P.V