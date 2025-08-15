TPHCM cho học lái xe online, trợ lý ảo hỗ trợ

TPO - Học viên lái xe ô tô hạng B, C1 tại TPHCM được học online qua ứng dụng có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (Ai). Điều quan trọng với cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo là có giải pháp kiểm tra, giám sát được thời gian học của học viên, cũng như đánh giá chính xác lượng kiến thức họ tiếp thu.

Thông tin trên được ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nêu ra tại họp báo “Tiên phong giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo lái xe ô tô tích hợp trí tuệ nhân tạo trên nền tảng số” diễn ra vào sáng 15/8 tại Trung tâm Báo chí TPHCM.

Tỷ lệ đậu cao hơn khi học online

Theo ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, đồng thời là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ. Trong lĩnh vực đào tạo, việc tương tác trên không gian mạng, học mọi lúc mọi nơi đã trở thành nhu cầu thiết yếu.

Ông An cho biết, trong thời gian dịch COVID-19, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành hướng dẫn tổ chức học trực tuyến. Hiệu quả thấy sau khi sau khi kết thúc dịch COVID-19, những người học online không quên kiến thức mà tỷ lệ đậu lại cao hơn.

Tuy nhiên, theo ông, do một số quy định trong luật Giao thông năm 2008 vẫn chưa được sửa đổi, dẫn đến nhiều điểm chưa phù hợp và hạn chế trong triển khai. Sau khi Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 có hiệu lực thi hành, TPHCM đã có đủ điều kiện để đẩy mạnh các giải pháp mới, trong đó có ứng dụng công nghệ vào đào tạo.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Theo ông An, giải pháp hiện bước đầu áp dụng cho đào tạo lái xe các hạng B (xe số sàn, số tự động, xe điện…) và hạng C1. Hệ thống này là kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia, kỹ sư công nghệ từ Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát, Đại học Bách khoa, Trung tâm Kỹ thuật Điện toán và Viettel.

Ông An cho biết, bản thân ông cùng các đơn vị nghiên cứu luôn tâm huyết, quyết tâm đưa công nghệ và chuyển đổi số vào lĩnh vực đào tạo, dù phải đối mặt không ít khó khăn trong việc xử lý các vướng mắc về quy định. Thành quả hôm nay là sự ra đời của một phần mềm với nhiều tiện ích trên môi trường số.

“Hiện nay, học viên chỉ cần đăng ký là có thể học ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện cho mình, với kiến thức luôn được cập nhật và bổ sung liên tục. Điều quan trọng với cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo là phải kiểm tra, giám sát được thời gian học của học viên, cũng như đánh giá chính xác lượng kiến thức họ tiếp thu. Đây là yếu tố then chốt” – ông An nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hữu Huy

Ông An cho biết, sau 4 năm chuẩn bị và triển khai, phần mềm đào tạo đã được xây dựng đạt chất lượng tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Trong quá trình vận hành, hệ thống vẫn sẽ được cập nhật và điều chỉnh dựa trên thực tiễn. Đây là phần mềm mở, hoàn toàn có thể phát triển thêm các tính năng mới.

Theo ông, sản phẩm này không chỉ đáp ứng chỉ đạo, chủ trương của Đảng và Nhà nước, mà còn bắt kịp xu thế của thế giới. Học viên được tạo điều kiện thuận lợi để học lý thuyết, quan sát cấu tạo cơ bản của xe và luyện tập xử lý các tình huống giao thông ngay trên môi trường số.

Đảm bảo học đủ số giờ theo quy định

Trước yêu cầu kiểm soát giờ học khi học viên học online, PGS-TS Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát cho biết, khi bắt đầu học, học viên cần đăng nhập tài khoản cá nhân, nhận diện khuôn mặt để điểm danh. Việc nhận diện khuôn mặt được diễn ra trong suốt quá trình học, dữ liệu học được lưu trữ, đảm bảo xác định học viên học đủ giờ theo quy định.

Bên cạnh đó, học viên có thể học mọi lúc mọi nơi qua học liệu số thuyết minh bằng AI, mô hình 3D, bài giảng 360°, luyện 600 câu hỏi sát hạch, 120 tình huống mô phỏng… giúp tăng tỷ lệ đậu ngay từ lần đầu.

Giao diện của ứng dụng.

“Nền tảng được trang bị trợ lý ảo hỗ trợ học lý thuyết lái xe ô tô, giải đáp nhanh chóng các thắc mắc về luật giao thông và biển báo. Học viên có thể truy cập hệ thống từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính bàn, bất cứ lúc nào khi có internet. Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan, dễ sử dụng”- ông Bình thông tin.

Cũng theo đại diện đơn vị nghiên cứu và phát triển ứng dụng, hiện nay ứng dụng đã được đưa vào đào tạo và bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực đến từ học viên.