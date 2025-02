Tái khởi động đào tạo, sát hạch lái xe

TP - Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe hoạt động bình thường trở lại sau khi Bộ Giao thông vận tải hoàn tất việc chuyển giao công tác quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an vào ngày 27/2.

Nhu cầu học lái xe tăng vọt

Tại Hà Nội, để phục vụ cho việc bàn giao công tác quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội sang Công an thành phố Hà Nội, các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại Thủ đô đã dừng hoạt động từ ngày 19/2. Sau khi mọi thủ tục bàn giao đã hoàn thành vào ngày 27/2, các trung tâm đào tạo, sát hạch sẵn sàng hoạt động trở lại.

Liên hệ với Trung tâm Đào tạo lái xe Sao Bắc Việt (Hà Đông, Hà Nội), đại diện trung tâm cho biết, các hoạt động sẽ trở lại bình thường vào đầu tháng 3.

“Sau khi có thông báo về việc bàn giao sát hạch, cấp GPLX sang Bộ Công an, nhu cầu học lái xe của người dân tăng vọt. Hàng trăm người nộp hồ sơ, chủ yếu là học bằng B1 hoặc B2”, nhân viên bộ phận tuyển sinh của trung tâm nói.

Bộ phận tuyển sinh của Trung tâm Dạy nghề đào tạo và sát hạch lái xe Đức Thịnh (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, hoạt động đào tạo, sát hạch đã dừng khoảng 2 tuần nay.

Tuy nhiên, do việc chuyển giao thủ tục sát hạch, cấp GPLX sang Bộ Công an đã hoàn thành, nên trung tâm sẽ hoạt động trở lại vào đầu tháng 3. “Ngày 3/3, trung tâm sẽ chốt số lượng hồ sơ đăng ký học lái xe. Khóa đào tạo lái xe đầu tiên của tháng 3 sẽ được khai giảng sau đó vài ngày”, nhân viên bộ phận tuyển sinh của trung tâm nói.

Tại những trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ở các tỉnh thành khác như Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Đông Đô (Lương Tài, Bắc Ninh), trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Trung Cấp Nghề Á Châu (Văn Lâm, Hưng Yên),… các hoạt động diễn ra bình thường, không bị gián đoạn. “Chúng tôi chỉ phải hoãn một đợt thi sát hạch vào cuối tháng 2, để tổ chức vào đầu tháng 3. Từ giờ trở đi, người giám sát các kỳ sát hạch lái xe sẽ là các cán bộ công an”, bộ phận tuyển sinh của Trường Trung Cấp Nghề Á Châu nói.

Đại diện Trung tâm đào tạo lái xe thuộc CTCP Vận tải ô tô số 2 (Sài Đồng, Long Biên) cho biết, mọi hoạt động đào tạo lái xe vẫn đang tạm dừng. “Chúng tôi chưa biết khi nào sẽ được phép hoạt động trở lại, có lẽ phải sau ngày 10/3”, đại diện trung tâm nói. Trung tâm này chưa thực hiện chức năng sát hạch lái xe, do đang chờ cấp lại giấy phép sát hạch.

Chuyển đổi cơ quan giám sát

Ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, sau khi chuyển giao nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX sang Bộ Công an, các cơ sở đào tạo lái xe và việc quản lý hoạt động đào tạo lái xe vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Hoạt động đào tạo lái xe vẫn thuộc sự quản lý của ngành giao thông vận tải. Sau khi hoàn thành khóa học và được cấp chứng nhận, học viên sẽ tham gia kỳ sát hạch, cấp GPLX do các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức.

Cán bộ Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, ngày 28/2, khóa tập huấn 5 ngày về nghiệp vụ, kỹ năng và kiến thức trong công tác sát hạch lái xe do Công an TP Hà Nội phối hợp tổ chức cùng Sở GTVT Hà Nội đã kết thúc.

“Được biết, sắp tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi cho các học viên tham dự khóa tập huấn để cấp thẻ sát hạch viên”, cán bộ Phòng Quản lý phương tiện và người lái nói.