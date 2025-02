Không để gián đoạn cấp đổi giấy phép lái xe

TP - Tại TPHCM, Bình Dương, ngành công an đã chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ ngày 1/3.

Theo ghi nhận của PV, sáng 28/2, việc cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại TPHCM vẫn diễn ra bình thường. Tại điểm cấp đổi GPLX số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3 và Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), tiếp tục có rất đông người dân đến làm hồ sơ cấp, đổi GPLX.

Bà Trần Thị Bích Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ - cho biết điểm cấp đổi GPLX số 111 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú sẽ tiếp nhận hồ sơ từ sáng đến trưa 28/2.

Tương tự, tại điểm cấp đổi GPLX của Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (Sở Giao thông công chánh TPHCM) ở số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, ông Nguyễn Quốc Toản (ngụ quận 8) cho biết: “Gần 10 giờ sáng 28/2, tôi đến đây để làm thủ tục cấp đổi GPLX sắp hết hạn. Tuy nhiên, khi đến nơi, tôi được bảo vệ thông báo là việc tiếp nhận hồ sơ sẽ kết thúc vào buổi trưa. Do đến trễ, nên tôi phải đợi sáng thứ hai tới quay lại” - ông Toản cho hay.

Thông tin với PV về tình hình chuyển giao nhiệm vụ cấp đổi GPLX từ ngành giao thông sang ngành công an, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh TPHCM cho biết, các đơn vị đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ vào chiều ngày 27/2.

“Trong ngày 28/2, các điểm cấp đổi GPLX của Sở Giao thông công chánh TPHCM quản lý sẽ tiếp nhận hồ sơ đến 12 giờ trưa để kết thúc hồ sơ. Từ ngày 1/3, nhiệm vụ cấp GPLX sẽ do ngành công an thực hiện. Trước mắt, việc cấp đổi GPLX sẽ được lực lượng công an tiếp nhận thực hiện ở 3 địa điểm cấp đổi GPLX trước đây (do sở Giao thông bàn giao) cho đến khi thông báo mới nhất”. Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh TPHCM

Theo lãnh đạo Sở Giao thông công chánh TPHCM, với nỗ lực phục vụ người dân và không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong việc cấp đổi GPLX, ngày 28/2, các điểm cấp đổi GPLX của sở vẫn tiếp nhận hồ sơ.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, kể từ ngày 1/3, Công an TPHCM sẽ tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại GPLX tại 3 địa điểm gồm: số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Theo PC08, các thủ tục hành chính về cấp, đổi GPLX sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an. Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi GPLX bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Trước đó, chiều 27/2, Công an TPHCM tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Công an TPHCM tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng, đủ, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo, mệnh lệnh của Bộ Công an và lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố.

Nỗ lực, trách nhiệm trong phối hợp các đơn vị chức năng của sở, ngành trong tiếp nhận, triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu trên các nhiệm vụ chính trị mới tiếp nhận; thực hiện các nội dung công việc cụ thể một cách chặt chẽ, bài bản, khoa học, thận trọng đảm bảo mô hình tổ chức bộ máy mới được vận hành hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “tuyệt đối không để ngắt quãng công việc, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp”…

Ngày 28/2, Thượng tá Ngô Trọng Sáng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, bắt đầu từ ngày 1/3, đơn vị này tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho người dân tại quầy số 13, 14, Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND tỉnh.

Từ ngày 1/3, tại trụ sở Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe như hiện nay và tiếp nhận nhiệm vụ đăng ký xe mô tô gắn biển số trúng đấu giá trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại trụ sở Công an 65/91 xã, phường, thị trấn được phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, trong đó bổ sung nhiệm vụ đăng ký các loại xe ô tô, xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương đó.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trước khi tiếp nhận bàn giao, đơn vị này đã phối hợp Sở GTVT tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên lái xe cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng CSGT. Đây là hoạt động quan trọng, giúp phục vụ người dân tốt nhất ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) từ Sở GTVT.