Thí sinh sát hạch GPLX được tự chọn thứ tự phần thi giúp giảm áp lực

TPO - Trong kỳ thi sát hạch cấp GPLX ở Hà Nội, thí sinh được lựa chọn thứ tự phần thi (lý thuyết, mô phỏng, sa hình, đường trường) thay vì thi tuần tự như trước, giúp giảm áp lực tâm lý và tạo thuận lợi tối đa cho người dự thi.

Thí sinh tham gia thi sát hạch cấp GPLX.

Ngày 11/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức đồng thời 5 hội đồng sát hạch GPLX, gồm 3 hội đồng sát hạch ô tô các hạng và 2 hội đồng sát hạch mô tô hạng A1, với tổng cộng hơn 1.720 học viên tham dự.

Hàng ngày, Phòng CSGT CATP Hà Nội duy trì 4 - 5 hội đồng thi, giải quyết cho hơn 1.000 học viên các hạng.

Tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Hùng Vương (Hà Nội), gần 300 học viên có mặt từ sáng sớm để tham gia các phần thi đối với GPLX hạng B. Kỳ sát hạch lần này áp dụng điểm mới là thí sinh được lựa chọn thứ tự phần thi (lý thuyết, mô phỏng, sa hình, đường trường) thay vì thi tuần tự như trước, giúp giảm áp lực tâm lý và tạo thuận lợi tối đa cho người dự thi.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Huế (SN 1994, trú tại Hà Nội) cho biết bản thân nhận được lịch thi từ gần một tháng trước nên có thời gian ôn luyện kỹ. "Việc được chọn phần thi trước giúp tâm lý thoải mái hơn, qua phần khó sẽ tự tin cho phần tiếp theo” - Thu Huế chia sẻ.

Thí sinh tham dự thi sát hạch cấp GPLX ô tô.

Còn tại Trung tâm Sát hạch lái xe Công ty Vận tải ô tô số 2, hơn 500 thí sinh thi sát hạch GPLX hạng A1. Trong phần thi của mình, thí sinh Nguyễn Thị Lương (SN 1969, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã hoàn thành tốt các nội dung và đạt kết quả ngay trong buổi sáng.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hàng ngày duy trì 4 - 5 hội đồng thi, giải quyết cho hơn 1.000 học viên các hạng; vào các đợt cao điểm có thể đáp ứng khoảng 2.000 thí sinh. Công tác tổ chức luôn bảo đảm đúng quy trình, an toàn, minh bạch, phối hợp chặt chẽ với các trung tâm sát hạch, cơ sở đào tạo, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi.

Thí sinh được chọn thứ tự các phần thi giúp giảm áp lực.

Học viên đạt yêu cầu được cấp ngay số GPLX sau khoảng hai giờ hoàn thiện hồ sơ, có thể sử dụng để tham gia giao thông qua ứng dụng VNeID mà không cần xuất trình bằng vật lý.

Phòng CSGT khuyến cáo, người dân nên thực hiện đổi GPLX qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an để tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh việc đi lại, chờ đợi. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch, duy trì tổ chức nhiều hội đồng thi đáp ứng nhu cầu của nhân dân.