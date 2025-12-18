Phát hiện bom 'khủng' 227kg gần bến xe tại Huế

TPO - Một quả bom "khủng" là vũ khí có sức công phá lớn còn sót lại sau chiến tranh vừa được phát hiện gần khu dân cư và bến xe thuộc xã Nam Đông (TP. Huế).

Ngày 18/12, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc (TP. Huế) cho biết vừa phối hợp với Đội NPA - Tổ chức nhân đạo của Chính phủ Na Uy chuyên khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, xử lý an toàn một quả bom kích cỡ lớn còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện trên địa bàn xã Nam Đông.

Cán bộ chuyên môn thuộc Đội NPA kiểm tra tình trạng quả bom﻿ trước khi vận chuyển đến khu vực xử lý an toàn. Ảnh: NPA

Trước đó, trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch, người dân phát hiện một quả bom nằm lộ thiên sau khi mưa lũ đi qua. Vị trí quả bom xuất lộ thuộc khu vực phía sau chợ và bến xe xã Nam Đông, chỉ cách khu dân cư khoảng 50 mét.

Khu vực này có 129 hộ dân sinh sống, với 545 nhân khẩu, thuộc thôn Phú Thuận, nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu quả bom không được xử lý kịp thời.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc phối hợp chính quyền địa phương khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, đồng thời đề nghị Đội NPA nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và xử lý quả bom theo đúng quy trình kỹ thuật.

Qua kiểm tra chuyên môn, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK82-500LB còn sót lại sau chiến tranh, trọng lượng khoảng 227 kg, chứa hơn 87 kg thuốc nổ, có sức công phá lớn. Do ngòi nổ đầu M904 đã bị gãy, không còn khả năng kích nổ; ngòi nổ đuôi chưa được lắp, nên bảo đảm các điều kiện an toàn cần thiết để di chuyển.

Sau khi hoàn tất các biện pháp an toàn, Đội NPA đã tổ chức vận chuyển quả bom về bãi hủy nổ tập trung tại phường Phong Dinh (TP. Huế) để xây dựng phương án xử lý, hủy nổ theo đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cộng đồng dân cư.