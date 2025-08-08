Xử lý sạt lở đường, phát hiện quả bom gần 300kg gần tường nhà

TPO - Ngày 8/8, UBND xã Thượng Ninh phối hợp với Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa xử lý, tiêu hủy thành công quả bom nặng gần 300kg còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, vào 19h30 phút ngày 31/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Ninh nhận được tin báo từ hộ gia đình ông Nguyễn Bách Thảo, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Xuân, xã Thượng Ninh (Thanh Hóa) về việc phát hiện quả bom gần nhà.

Cụ thể, trong quá trình san lấp xử lý sạt lở đường gần sát bờ tường nhà ở, do hậu quả của cơn bão số 3 gây ra, gia đình ông Thảo đã phát hiện 1 quả bom chưa nổ có đường kính khoảng 40 cm, chiều dài khoảng 120 cm, trọng lượng khoảng 300kg.

Hiện trường phát hiện quả bom

Quả bom này đã lộ thiên 2/3 thân bom, được người dân nhận định là bom sót lại trong thời kỳ chiến tranh.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Ninh đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, căng dây bảo vệ, phong tỏa khu vực phát hiện quả bom và báo lên UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 5 Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Quả bom được phát hiện sau khi sạt lở đường

Sau khi thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tổ chức di chuyển quả bom đến khu vực ở xã Xuân Bình (Thanh Hóa), tiến hành xử lý, huỷ nổ theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.