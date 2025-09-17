Đào bể nước phòng cháy, phát hiện quả bom nặng hơn 220kg còn nguyên kíp nổ

TPO - Trong quá trình đào hồ bể nước phòng cháy chữa cháy, người dân phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nặng khoảng 226kg, còn nguyên kíp nổ.

Sáng 17/9, lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An, lực lượng Dân quân phường Thành Vinh hủy nổ thành công quả bom có trọng lượng khoảng 226kg còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, vào lúc 10h45 ngày 15/9, trong quá trình đào bể nước phòng cháy chữa cháy tại công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo sinh viên Lào tại Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An (phường Thành Vinh), người dân đã phát hiện một vật thể làm bằng kim loại, có hình trụ, nghi giống quả bom. Sự việc nhanh chóng được báo với chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng Nghệ An hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp nổ.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, phong toả khu vực nghi ngờ có bom, thông báo cho người dân, tổ chức canh trực 24/24h, đồng thời báo cáo nhanh đến Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An để nắm bắt và chỉ đạo.

Tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An và Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh thông tin và xác định vật thể trên là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ thả xuống, có ký hiệu MK-82 (500LBS), đường kính 27,4cm, dài 155cm, nặng khoảng 226kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom này có sức công phá mạnh và nguy hiểm.

Bằng các nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An, lực lượng Dân quân phường Thành Vinh tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực bãi hủy nổ bom tại khe Trạng, thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An tiến hành tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.