Phát hiện quả bom 350 kg còn nguyên kíp nổ khi cải tạo vườn

TPO - Trong quá trình cải tạo vườn để trồng cây , người dân phát hiện một quả bom còn nguyên kíp nổ, cách nhà dân khoảng 50m.

Ngày 9/7, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An và Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Đàn đã phối hợp hủy nổ thành công một quả bom nặng 350kg còn nguyên kíp nổ, sót lại từ thời chiến tranh.

Trước đó, trong quá trình cải tạo vườn để trồng cây, ông Nguyễn Văn Minh (trú xóm 3, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), đã phát hiện quả bom nên báo chính quyền địa phương. Quả bom nằm sâu dưới lòng đất khoảng 4m, cách nhà dân khoảng 50m, vẫn còn nguyên kíp nổ.

Lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác định đây là loại bom phá kiểu M117 dài 1,2m, đường kính 0,4m, nặng 350kg. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh và là quả bom thứ 3 từng được phát hiện tại khu vực này.

Ngay sau khi xác minh thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng Công binh tỉnh Nghệ An, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Vạn An chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Đàn tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực có bom, thông báo tình hình cho nhân dân trong khu vực; điều động lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp Công an xã tổ chức canh gác 24/24 giờ, bảo vệ an toàn khu vực có bom.

Sau khi vô hiệu hóa kíp nổ, quả bom đã được các lực lượng di chuyển đến khu vực thao trường thuộc địa phận xóm 1, xã Nam Đàn, hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.