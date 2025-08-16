Đào đất đồi, người dân Đắk Lắk phát hiện quả bom nặng 230kg

TPO - Trong lúc đào đất ở khu vực đồi, người dân Đắk Lắk phát hiện quả bom khủng nên báo cơ quan chức năng. Lực lượng công binh đã tiếp cận, xử lý thành công.

Lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - M’Drăk để hủy nổ một quả bom nặng hơn 230kg.

Quả bom được người dân phát hiện trong lúc đào đất đồi

Trước đó, vào ngày 11/8, trong lúc đào đất tại khu vực đồi Cư Mlem, thôn Xê Đăng, xã Ea Knốp, người dân đã phát hiện một quả bom còn nguyên vẹn nằm dưới lòng đất.

Người dân đã nhanh chóng thông báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Knốp và các cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt, xử lý quả bom.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng để bảo vệ khu vực, đồng thời phối hợp với các cán bộ, chiến sĩ công binh lập phương án xử lý an toàn.

Quá trình kiểm tra cho thấy đây là loại bom MK82 do Mỹ sản xuất trong thời kỳ chiến tranh, với đường kính khoảng 27cm, dài hơn 1,5m và trọng lượng khoảng 230kg.

Quả bom đã được xử lý thành công.

Sau đó, lực lượng công binh đã tiến hành hủy nổ thành công quả bom, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực và người dân xung quanh.