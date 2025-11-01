Phát hiện 8 quả bom mìn ở ven biển Quảng Trị

TPO - 8 quả bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh đã được lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện tại khu vực bờ biển thôn 6 ở xã Triệu Cơ.

Ngày 1/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin, qua kiểm tra địa bàn, đơn vị đã phát hiện 8 quả bom, mìn nằm rải rác dọc bờ biển. Trong đó, 5 quả đã được lực lượng chức năng khoanh vùng bảo vệ, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Hiện vẫn còn 3 quả khác đang bị vùi sâu dưới các bãi cát.

Phát hiện bom, mìn ở vùng biển﻿ thôn 6, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã thông báo cho chính quyền địa phương, tổ chức giăng dây, lập biển cấm, đồng thời tuyên truyền người dân không ra vào khu vực có vật liệu nổ để đảm bảo an toàn.

Đồn cũng đã liên hệ Đội rà phá bom mìn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để tiến hành xử lý theo quy định.