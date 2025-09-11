Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thái Lan và Campuchia nhất trí rút vũ khí, rà phá bom mìn, mở cửa lại biên giới

Minh Hạnh

TPO - Campuchia và Thái Lan đã đồng ý rút dần vũ khí hạng nặng khỏi biên giới tranh chấp và hợp tác rà phá bom mìn, những bước đi quan trọng hướng tới việc giảm căng thẳng sau các cuộc đụng độ hồi tháng 7.

c1-3102184-790.jpg
(Ảnh: Bangkok Post)

Các biện pháp này đã được nhất trí tại phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới Chung vào ngày 10/9, nhằm mục đích mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực biên giới tranh chấp dài khoảng 800 km của hai nước. Ủy ban này là một trong những cơ chế được hai nước thiết lập để giải quyết các vấn đề an ninh.

Theo một tuyên bố chung, hai bên đã nhất trí xem xét việc mở lại một số cửa khẩu biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, giảm thiểu tác động đến doanh nghiệp và vận tải.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha nhấn mạnh, việc loại bỏ vũ khí hạng nặng sẽ giúp giảm căng thẳng biên giới ngay lập tức.

Hai nước láng giềng Đông Nam Á vẫn tiếp tục bố trí quân đội và vũ khí dọc biên giới, hơn 6 tuần sau khi họ đồng ý với lệnh ngừng bắn.

Các quan chức quốc phòng hai nước sẽ hoàn thiện kế hoạch rút pháo hạng nặng và vũ khí trở lại các căn cứ trong vòng ba tuần, Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit cho biết tại cuộc họp báo ngày 10/9.

Ông nói rằng, hai nước cũng sẽ thành lập một ban điều phối rà phá bom mìn dọc biên giới trong vòng một tháng. Các vụ nổ mìn hồi tháng 7 đã làm một số binh sĩ Thái Lan bị thương, và giao tranh nổ ra sau đó.

Theo ông Nattaphon, hai nước cũng đã nhất trí chuẩn bị một kế hoạch hành động chung nhằm trấn áp các trung tâm lừa đảo, trong đó Thái Lan đã cung cấp tọa độ của hơn 60 địa điểm như vậy tại Campuchia.

Thủ tướng mới của Thái Lan Anutin Charnvirakul đã coi việc khôi phục hòa bình với Campuchia và bảo vệ chủ quyền đất nước là ưu tiên hàng đầu.

Minh Hạnh
Bloomberg
#Thái Lan #Campuchia #biên giới #xung đột #rà phá bom mìn

