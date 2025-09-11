Điện Kremlin thẳng thừng bác tin 'điều máy bay không người lái xâm nhập không phận Ba Lan'

TPO - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào ở Ba Lan. Trước đó, ngày 10/9, Ba Lan tuyên bố nhiều máy bay không người lái mà họ xác định là của Nga đã xâm phạm không phận nước này.

(Ảnh: Tass)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, rằng tầm hoạt động của các máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công đêm qua nhằm vào miền Tây Ukraine không vượt quá 700 km.

Tuy nhiên, Mátxcơva vẫn sẵn sàng tổ chức "tham vấn" với các quan chức quốc phòng Ba Lan về vấn đề này. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Không có mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan được nhắm đến”.

Cũng theo quân đội Nga, các mục tiêu bị tấn công ở Ukraine bao gồm nhiều cơ sở công nghiệp quân sự trên khắp miền Tây Ukraine. Trong số đó, có một xe tăng và một nhà máy sản xuất máy bay đặt tại thành phố Lviv, cũng như các cơ sở khác ở vùng Ivano-Frankovsk, Khmelnitsky và Zhitomir.

Nga cho rằng, các cơ sở này đã tham gia vào việc sản xuất máy bay không người lái tầm xa, sản xuất và sửa chữa xe bọc thép cũng như máy bay chiến đấu.

Cùng ngày, Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của Ba Lan rằng máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy các máy bay này có liên quan đến Nga.

"Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Nga khiêu khích hằng ngày. Nhưng hầu hết là không đưa ra bất kỳ lý lẽ nào", ông Peskov nói.

Ông lưu ý thêm, rằng Điện Kremlin vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ giới lãnh đạo Ba Lan về vụ việc.

Trong khi đó, Đại biện lâm thời của Nga tại Warsaw - Andrey Ordash - nói với RIA Novosti rằng khi ông được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 10/9, chính quyền Ba Lan không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái bị bắn hạ thuộc về Nga. Ông lưu ý rằng các máy bay này đã bay vào Ba Lan từ Ukraine.

Biên giới Ba Lan - Belarus - Ukraine. (Bản đồ: NY Times)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, quân đội nước này đã phát hiện tới 19 vụ vi phạm không phận riêng biệt trong hơn 7 giờ, với ít nhất 3 hoặc thậm chí là 4 máy bay không người lái bị bắn hạ.

Ông khẳng định các máy bay đến từ Belarus chứ không phải Ukraine, và mô tả vụ việc là một "hành động khiêu khích" của Nga.

Quân đội Belarus xác nhận đã cảnh báo sớm cho phía Ba Lan, rằng một số máy bay không người lái được lực lượng Ukraine và Nga sử dụng để tấn công lẫn nhau "đã mất dấu do tác động của các thiết bị tác chiến điện tử của hai bên".

“Việc này đã giúp phía Ba Lan phản ứng kịp thời trước các máy bay không người lái bằng cách điều động lực lượng đang làm nhiệm vụ”, tướng Pavel Muraveiko - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Belarus - cho biết.