Hai đối tượng vận chuyển 160kg thuốc nổ vượt biên sang Việt Nam

TPO - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào lúc vận chuyển trái phép 160kg thuốc nổ vượt biên giới sang Việt Nam.

Ngày 25/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung (Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh BĐBP) kịp thời ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép khối lượng lớn vật liệu nổ qua biên giới.

Hai đối tượng người Lào bị bắt khi vận chuyển trái phép 160kg thuốc nổ vượt biên sang Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 24/10, Đội Đặc nhiệm PCMT&TP (BĐBP tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Phùng và Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung tổ chức tuần tra tại thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Clip: Hai đối tượng người Lào vận chuyển thuốc nổ qua biên giới bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng người Lào là Chan Thi (25 tuổi) và Thao Thi (22 tuổi), cùng trú tại bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet (Lào).

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 2 xe máy cùng 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn nghi là thuốc nổ.

Tiếp tục truy xét mở rộng địa bàn, cách địa điểm bắt giữ khoảng 200m về phía Lào, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác phát hiện thêm 2 xe mô tô chở 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn, nâng tổng khối lượng tang vật lên 160 kg.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc nổ TNT từ Lào vào Việt Nam, giao cho một người chưa rõ lai lịch, để lấy tiền công.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều tra mở rộng vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.