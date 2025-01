Liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ số lượng lớn thuốc nổ, kíp nổ

TPO - Liên tiếp những ngày cuối năm, cơ quan chức năng Nghệ An đã bắt giữ 4 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán vật liệu nổ trái phép với số lượng lớn.

Ngày 1/1/2025, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) kiểm tra, bắt giữ đối tượng tàng trữ lượng lớn thuốc nổ và kíp nổ trên địa bàn.

Cụ thể vào sáng 29/12, tại khu vực cảng cá Tân Hải (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), lực lượng chức năng đã phát hiện Lê Bá Dướng (SN 1984; thuyền trưởng tàu cá NA-91571-TS; trú tại thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập) có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5kg thuốc nổ, 170kg kíp nổ và gần 10m dây cháy chậm.

Trong một diễn biến khác, trước đó Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cũng đã phá 1 đường dây tàng trữ, mua bán vật liệu nổ với số lượng lớn, qua đó bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Cụ thể, qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện trên địa bàn có đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định các đối tượng trong đường dây hoạt động rất kín kẽ như: chỉ bán cho người quen, dùng ký hiệu, từ lóng trao đổi và thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng để tránh bị phát hiện.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, tối muộn ngày 25/12, tại bản Na Ngân (xã Nga My, huyện Tương Dương), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng: Lữ Văn Ninh (SN 1977) và La Văn Chồng (SN 1969) cùng trú tại xã Nga My về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 14kg thuốc nổ, 5 kíp nổ, 3 khẩu súng tự chế, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 3 dao kiếm các loại.

Đến 10h19’ ngày 26/12, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang đối tượng Ốc Văn Quế (SN 1970, trú tại xã Hữu Khuông) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Quá trình bắt giữ đối tượng, công an thu giữ 8,3kg thuốc nổ, 3 kíp nổ, 1 khẩu súng tự chế, 1 điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lữ Văn Ninh, La Văn Chồng và Ốc Văn Quế về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.