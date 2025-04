Vô cớ vác dao đuổi đánh, chiếm đoạt xe máy của người đi đường

TPO - Khi phát hiện anh B. đang điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 1A, 6 thanh thiếu niên đã đuổi đánh. Trong lúc điều khiển xe máy bỏ chạy, không may bị ngã nên anh B. đã bỏ lại xe để chạy trốn, sau đó chiếc xe bị nhóm đối tượng chiếm đoạt.

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này vừa phá một vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản với tính chất manh động, côn đồ xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Trước đó, vào tối 5/4, anh N.H.G.B. (18 tuổi, trú tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) bị một nhóm đối tượng lạ mặt truy đuổi trên quốc lộ 1A, dẫn tới bị té ngã, thương tích và bị chiếm đoạt xe máy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an thị trấn Tân Minh đã nhanh chóng phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Hàm Tân, triển khai lực lượng đến hiện trường, khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét nhóm đối tượng gây án.

Sau đó, danh tính 6 thanh thiếu niên có liên quan đã được xác định. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên khác nên tối 5/4 nhóm này mang theo hung khí gồm dao, rựa để tìm đánh trả thù.

Khi phát hiện B. đang điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 1A, nhóm này cho rằng B. là người trong nhóm đối thủ nên đã đuổi đánh. B điều khiển xe máy bỏ chạy, không may bị ngã nên đã bỏ lại xe để chạy trốn, sau đó chiếc xe bị nhóm đối tượng chiếm đoạt.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đa số các đối tượng này đều đang ở độ tuổi vị thành niên (từ 15 - 19 tuổi) nhưng hành vi lại rất côn đồ, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Nhiều đối tượng trong nhóm này từng có tiền án, tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, có đối tượng đang liên quan đến những vụ việc phức tạp khác do công an các đơn vị, địa phương đang điều tra, xử lý.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.