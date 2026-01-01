Bắt băng nhóm lừa đảo dự án tiền số, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công băng nhóm đối tượng "lừa đảo chiếm đoạt" bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng rồi chiếm đoạt 39,1 tỷ đồng của người tham gia.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4: Đỗ Trung Anh, Lê Đức Tiến, Nguyễn Thị Hải Hiền và Phạm Minh Tiến Đức cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) xác lập chuyên án, triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi.

Website các đối tượng lập.

Theo đó, các đối tượng trên dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Các đối tượng quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư.

Chỉ trong vài ngày mở bán công khai đồng GEMS, các đối tượng huy động được 921 ETH (tiền điện tử) tương đương khoảng hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng.

Số tiền này sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

4 bị can trong vụ án.

Theo Công an TP Hải Phòng, đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mà còn cảnh tỉnh sâu sắc đối với người dân, nhà đầu tư trước các dự án tiền ảo, tài sản số được quảng bá với lợi nhuận “khủng”, hình thức chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại.