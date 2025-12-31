Hơn 2,4 triệu lượt khách nhận được cảnh báo lừa đảo ngân hàng

TPO - Đến hết ngày 28/12, hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó hơn 776.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với số tiền giao dịch hơn 2.900 tỷ đồng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho hay, tính đến hết ngày 19/12, đã có hơn 142,5 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VNeID, từ đó góp phần hạn chế hành vi lừa đảo, gian lận. Số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 57%, số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 47%.

Hiện có 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 63 tổ chức tín dụng triển khai qua thiết bị tại quầy; 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực Ngân hàng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài khoản ngân hàng của người dân với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp; Sự thay đổi nhanh chóng, phức tạp của tội phạm, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm gia tăng sử dụng công nghệ cao như Deep Fake, Trí tuệ nhân tạo (AI)... để tấn công, lừa đảo.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính cấp thiết của ngành Ngân hàng trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ ngân hàng số.

Qua số liệu thống kê và thông tin của Bộ Công an có thể thấy các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng nguy hiểm, khó lường và tập trung vào 04 nhóm hành vi chính, bao gồm: mạo danh các cơ quan, tổ chức, cá nhân; lừa đảo tình cảm; kêu gọi, dụ dỗ đầu tư; và phát tán mã độc để chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và toàn ngành ngân hàng đã tích cực phối hợp liên ngành với Bộ Công an, Bộ Khoa học và công nghệ và các bộ, ban, ngành khác để triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và hỗ trợ xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước thời gian qua, đơn vị này đã triển khai Hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ gian lận, giả mạo (SIMO). Hệ thống này cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của Hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến qua đó sẽ góp phần giúp giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

