Cà Mau có trung tâm 'gieo mầm tăng trưởng'

TPO - Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh không chỉ hỗ trợ khởi nghiệp, còn là nơi "gieo mầm tăng trưởng" cho tỉnh, nơi những ý tưởng dù nhỏ cũng được trân trọng, ươm tạo và phát triển.

Ngày 30/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh. Trung tâm đảm nhiệm và triển khai các hoạt động ươm tạo ý tưởng, thử nghiệm công nghệ, kết nối nguồn lực và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm đổi mới sáng tạo và hướng tới hợp tác trong nước, quốc tế.

Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ từ ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm; nâng cao năng lực khởi nghiệp và kỹ năng công nghệ; vận hành phòng thí nghiệm, xưởng thử nghiệm; hỗ trợ pháp lý, sở hữu trí tuệ, gọi vốn; tổ chức các sự kiện, thiết kế cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho mô hình mới.

608124053-2655371081506642-792240120018852638-n.jpg
Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh không chỉ hỗ trợ khởi nghiệp, còn là không gian "gieo mầm tăng trưởng" cho tỉnh. Nơi những ý tưởng dù nhỏ cũng được trân trọng, ươm tạo và phát triển. Trung tâm giúp người trẻ tìm thấy cơ hội, doanh nghiệp tìm thấy đối tác, nhà khoa học tìm thấy không gian thử nghiệm.

Ông Luân yêu cầu, Trung tâm phải chứng minh được giá trị và sự cần thiết của mình thông qua kết quả cụ thể, sản phẩm cụ thể và những doanh nghiệp mới được thành lập, thành đạt trên chính quê hương mình.

Cùng ngày, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức công bố quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh. Nơi đây sẽ là nơi lưu giữ, bảo tồn và trưng bày có hệ thống các tư liệu, hiện vật, hình ảnh phản ánh quá trình hình thành, phát triển và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ lịch sử.

Tân Lộc
#Cà Mau #khởi nghiệp #đổi mới sáng tạo #trung tâm #công nghệ #quốc tế #tăng trưởng

