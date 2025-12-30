Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cần Thơ vẫn quyết có cảng Trần Đề

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo phương án phát triển các khu chức năng, khu kinh tế Trần Đề được Cần Thơ định hướng hình thành với quy mô trên 40.000 ha, tại khu vực ven biển gắn với cảng biển quốc tế Trần Đề.

Chiều 30/12, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Cần Thơ thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch thành phố tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng.

ct.jpg
Quang cảnh kỳ họp.

Theo quy hoạch, TP. Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ chiến lược, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, thể thao của cả vùng.

Cần Thơ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026-2030 trên 10%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 10%/năm. Tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%, phấn đấu đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỷ đồng.

ct1.jpg
100% đại biểu đồng ý thông qua nghị quyết.

Theo phương án phát triển các khu chức năng, Cần Thơ quy hoạch khu kinh tế Trần Đề quy mô trên 40.000 ha, tại khu vực ven biển gắn với cảng biển quốc tế Trần Đề, trên địa bàn xã Trần Đề - Cù Lao Dung - Vĩnh Châu. Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cảng Trần Đề đóng vai trò là cực tăng trưởng, đầu tàu phát triển phía Đông Nam Cần Thơ và vùng ĐBSCL, là đầu mối giao thương hàng hải quốc tế. Nơi đây cũng được kỳ vọng thành trung tâm thí điểm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, gắn với kinh tế biển.

Thời gian gần đây có một số ý kiến đặt vấn đề có nên hay không đầu tư cảng biển Trần Đề, khi bến cảng phải đầu tư nằm ngoài khơi, chi phí đầu tư rất lớn, trong bối cảnh cảng nước sâu Hòn Khoai (Cà Mau) đã khởi công xây dựng.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #phát triển đô thị #bản sắc #logistics #công nghiệp xanh #kết nối vùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục