Xã hội

Google News

Phê duyệt 4.518 tỷ đồng nâng cấp 'con đường đau khổ'

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, chiều dài 65,37 km, tiến độ thực hiện từ 2025-2027.

Ngày 30/12, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng vừa ký Quyết định 3181/QĐ-UBND phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam làm chủ đầu tư. Địa điểm xây dựng tại các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê. Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông, công trình chính cấp II.

anhql14.jpg
Tuyến quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân ngán ngẩm.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện từ nguồn vốn bố trí của dự án, Phối hợp với chủ đầu tư tiến hành lập thủ tục giao, nhận mốc giới giải phóng mặt bằng, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bàn giao kịp thời mặt bằng để triển khai thi công công trình.

Dự án có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km 1332+610 (xã Bến Giằng), điểm cuối tại Km 72+700 của Quốc lộ 14D, giáp phạm vi cửa khẩu Nam Giang (xã La Dêê). Tổng chiều dài tuyến là hơn 65 km.

Tuyến quốc lộ 14D có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế động lực miền Trung với đông bắc Thái Lan, nam Lào. Đây cũng là tuyến độc đạo lên vùng núi cao, biên giới phía tây TP. Đà Nẵng.

Tuy nhiên tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân và tài xế ngao ngán gọi là “con đường đau khổ”, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt.

Tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương. Theo đó, TP. Đà Nẵng được cấp bổ sung 500 tỷ đồng để khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #quốc lộ 14D #nâng cấp đường #kinh tế miền trung #phát triển hạ tầng #biên giới #giao thông

