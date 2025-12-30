Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ, giám đốc bị phê bình

TPO - Sở Tài chính Đắk Lắk đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025. Trước đó, Giám đốc Sở bị phê bình vì chậm tham mưu nhiều dự án, đồng thời đơn vị này còn vướng lùm xùm khi xuất hiện thông tin nhiều cán bộ xin chuyển công tác, nghỉ việc.

Cổng dịch vụ công quốc gia đã công khai Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công năm 2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Sở Tài chính chỉ đạt 87,03 điểm, xếp cuối trong 14 cơ quan được đánh giá.

Liên quan đến Sở Tài chính, ngày 17/12, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc phê bình Giám đốc Sở Tài chính do chậm trễ trong việc tham mưu, báo cáo đối với nhiều dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn.

Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ bảng xếp hạng.

Ngày 24/10, UBND tỉnh ban hành công văn giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá và làm rõ các nội dung liên quan đến Dự án Nông nghiệp sinh thái tại xã Ea Súp do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Aloe Vera thực hiện, yêu cầu báo cáo trước ngày 27/10.

Ngày 7/11, Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc Dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi, giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11.

Đến ngày 19/11, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu đề xuất việc thực hiện Dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc, phường Sông Cầu, thời hạn báo cáo trước ngày 21/11. Đến ngày 16/12, UBND tỉnh mới chỉ nhận được báo cáo của Sở Tài chính đối với Dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A, hai dự án còn lại vẫn chưa được báo cáo theo yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình Giám đốc Sở Tài chính vì chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tham mưu đối với các dự án nêu trên. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nếu tiếp tục chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và công tác thu hút đầu tư của địa phương, Giám đốc Sở Tài chính phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Trụ sở Sở Tài chính Đắk Lắk.

Mới đây, Sở Tài chính Đắk Lắk tiếp tục “dính lùm xùm” khi xuất hiện thông tin nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã gửi đơn đến cấp có thẩm quyền, đề đạt nguyện vọng xin chuyển công tác sang đơn vị khác, một số trường hợp xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Theo nguồn tin, phần lớn các cán bộ làm đơn đều còn nhiều năm công tác, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và đã gắn bó lâu năm với ngành. Những người xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc chủ yếu sinh từ năm 1976 trở về sau.

Ngay sau khi có thông tin trên, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong bối cảnh thời gian gần đây Sở Tài chính có số lượng cán bộ, đảng viên xin nghỉ việc tương đối nhiều, ảnh hưởng nhất định đến công tác tổ chức cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nội dung làm việc tập trung vào tình hình tư tưởng, tâm lý, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại Sở Tài chính trong thời gian gần đây, nguyên nhân dẫn đến việc cán bộ, đảng viên xin nghỉ việc (chủ quan, khách quan, cơ chế, chính sách, điều kiện làm việc, áp lực công việc, thu nhập…), công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính trong việc nắm bắt tư tưởng, ổn định đội ngũ cán bộ, đảng viên, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (nếu có) nhằm góp phần ổn định tư tưởng, giữ chân và phát huy đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.