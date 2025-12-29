Chưa hết lùm xùm cán bộ xin nghỉ việc, điều chuyển, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk lại bị phê bình

TPO - Dù đã nhiều lần được giao nhiệm vụ và đôn đốc bằng văn bản, Sở Tài chính Đắk Lắk vẫn chậm trễ trong việc tham mưu xử lý hàng loạt dự án đầu tư quan trọng.

Ngày 29/12, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc phê bình Giám đốc Sở Tài chính do chậm trễ trong việc tham mưu, báo cáo đối với nhiều dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn.

Trụ sở Sở Tài chính Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 24/10/2025, UBND tỉnh ban hành công văn giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá và làm rõ các nội dung liên quan đến Dự án Nông nghiệp sinh thái tại xã Ea Súp do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Aloe Vera thực hiện, yêu cầu báo cáo trước ngày 27/10/2025.

Tiếp đó, ngày 7/11/2025, Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo về kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc Dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi. Trong đó, Sở Tài chính được giao tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2025.

Đến ngày 19/11/2025, UBND tỉnh tiếp tục ban hành công văn giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu đề xuất việc thực hiện Dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc, phường Sông Cầu, do Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc làm chủ đầu tư, thời hạn báo cáo trước ngày 21/11/2025.

Tuy nhiên, đến ngày 16/12/2025, UBND tỉnh mới chỉ nhận được báo cáo của Sở Tài chính đối với Dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A. Hai dự án còn lại đến nay vẫn chưa được báo cáo, tham mưu theo yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình Giám đốc Sở Tài chính vì chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tham mưu đối với các dự án nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trường hợp tiếp tục chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và công tác thu hút đầu tư của địa phương, Giám đốc Sở Tài chính phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Mới đây, Sở Tài chính Đắk Lắk xuất hiện thông tin một số cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng đã gửi đơn đến cấp có thẩm quyền xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Theo nguồn tin, phần lớn các cán bộ làm đơn đều còn nhiều năm công tác, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và đã gắn bó lâu năm với ngành. Những người xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc chủ yếu sinh từ năm 1976 trở về sau.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đang theo dõi vụ việc để có hướng giải quyết khi cần thiết.

Chiều 28/12, xác nhận với Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, mới nắm thông tin qua báo chí phản ánh, còn sở chưa nhận được đơn thư về vấn đề này. Khi có thông tin chính thức, sở sẽ trao đổi với báo Tiền Phong sau.