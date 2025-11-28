Chi cục Hải quan khu vực II bị phê bình

TPO - Cục Hải quan - Bộ Tài chính có văn bản gửi Chi cục Hải quan khu vực II phê bình, chấn chỉnh đơn vị vì chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và còn để xảy ra nhiều tồn tại trong việc chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Theo Cục Hải quan, thời gian gần đây, Cục đã ban hành nhiều văn bản làm rõ yêu cầu tăng cường kỷ luật, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và hiệu quả xử lý công việc đối với toàn hệ thống, trong đó có Chi cục Hải quan khu vực II.

Nội dung chỉ đạo tập trung vào nhiều lĩnh vực nhiệm vụ trọng yếu như kiểm soát nhập khẩu - xuất khẩu, giám sát quản lý hải quan, kiểm tra hàng tồn đọng, kiểm tra container theo hệ thống VASSCM, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa đưa vào kho bảo quản, kiểm soát rủi ro, chống buôn lậu và gian lận thương mại… Tuy nhiên, theo đánh giá từ nhiều cuộc khảo sát, theo dõi và tổng hợp báo cáo, việc chấp hành chỉ đạo tại Chi cục Hải quan khu vực II vẫn chưa nghiêm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý của Cục.

Nhiều công chức tại Chi cục vẫn để xảy ra vi phạm kỷ luật, vi phạm quy trình pháp luật, nhưng công tác xem xét trách nhiệm còn thiếu kịp thời và chưa rõ ràng. Một số vụ việc của đơn vị phải kéo dài quá thời hạn xử lý; chất lượng giải quyết hồ sơ không đồng đều; có tình trạng đùn đẩy, né tránh việc; phối hợp giữa các bộ phận trong và ngoài ngành còn lỏng lẻo. Công tác điều hành không chủ động, thiếu thông tin phản hồi, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành Hải quan và dễ tạo dư luận tiêu cực.

﻿Bộ Tài chính có văn bản gửi Chi cục Hải quan khu vực II phê bình, chấn chỉnh. Ảnh minh họa.

Cục Hải quan khẳng định, để xảy ra các tồn tại như trên là trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong việc nêu gương, đôn đốc, tổ chức triển khai nhiệm vụ và thực hiện kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức. Việc chậm trễ, lỏng lẻo trong thực hiện kỷ luật không chỉ làm giảm hiệu quả công tác mà còn ảnh hưởng đến uy tín và kết quả chung của toàn hệ thống.

Từ đó, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực II thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan về tăng cường kỷ luật, đạo đức công vụ và văn hóa công sở. Mọi cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý phải tuân thủ đầy đủ quy chế làm việc, nội quy và yêu cầu của cấp trên.

Lãnh đạo đơn vị phải đi đầu trong việc chấp hành pháp luật và kỷ cương hành chính; trực tiếp chịu trách nhiệm về những vi phạm, chậm trễ và sai sót của công chức dưới quyền.

“Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực II phải chủ động giải quyết ngay các tồn đọng, không để kéo dài, không né tránh và thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính kịp thời”, Cục Hải quan yêu cầu.

Ngoài ra, Cục Hải quan đề nghị Chi cục Hải quan khu vực 2 kịp thời thay thế hoặc điều chuyển công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm các công chức để xảy ra vi phạm hoặc gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

“Cấm tuyệt đối việc lợi dụng nhiệm vụ để gây khó dễ, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, trục lợi trong giải quyết công việc; tăng cường chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm”, Cục Hải quan yêu cầu.

Chi cục Hải quan khu vực II hiện quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại TPHCM. Sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, đây tiếp tục là đơn vị đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu.