Điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan

TPO - Ngày 15/10, Cục Hải quan đã tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng - Phó trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cán bộ - Cục Hải quan đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan kể từ hôm nay (15/10).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan - cho rằng, trong bối cảnh đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng, ngành Hải quan cần tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; tuân thủ pháp luật; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các cam kết quốc tế. Hải quan phải vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan - trao quyết định điều động ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Ông Thọ mong muốn ông Nguyễn Thành Hưng sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, đưa ngành Hải quan phát triển vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan - cho biết sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy những truyền thống của đơn vị, tận tâm, tận lực trong công tác, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể ban lãnh đạo Hải quan và công chức, người lao động của đơn vị nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện Cục Hải quan có 4 phó Cục trưởng gồm: Ông Nguyễn Thành Hưng, ông Lưu Mạnh Tưởng, ông Âu Anh Tuấn và ông Trần Đức Hùng.