Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 15/10, Cục Hải quan đã tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng - Phó trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cán bộ - Cục Hải quan đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan kể từ hôm nay (15/10).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan - cho rằng, trong bối cảnh đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng, ngành Hải quan cần tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; tuân thủ pháp luật; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các cam kết quốc tế. Hải quan phải vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

hq.jpg
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan - trao quyết định điều động ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Ông Thọ mong muốn ông Nguyễn Thành Hưng sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, đưa ngành Hải quan phát triển vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan - cho biết sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy những truyền thống của đơn vị, tận tâm, tận lực trong công tác, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể ban lãnh đạo Hải quan và công chức, người lao động của đơn vị nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện Cục Hải quan có 4 phó Cục trưởng gồm: Ông Nguyễn Thành Hưng, ông Lưu Mạnh Tưởng, ông Âu Anh Tuấn và ông Trần Đức Hùng.

Dương Hưng
#Cục Hải quan #bổ nhiệm Phó Cục trưởng #Cục phó Cục Hải quan #ông Nguyễn Thành Hưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục