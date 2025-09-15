Gần 10.000 người Hải Phòng lên chuyến xe 0 đồng tham quan triển lãm Quốc gia

TPO - Sau một tuần triển khai, 230 chuyến xe 0 đồng đã vận chuyển 9.962 lượt người dân Hải Phòng lên Thủ đô Hà Nội tham quan triển lãm quốc gia về thành tựu đất nước, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9).

Chiều 15/9, Sở VHTT&DL Hải Phòng cho biết, sau một tuần (8-15/9) triển khai, liên ngành thành phố đã tổ chức 230 chuyến xe đưa đón miễn phí phục vụ người dân thành phố cảng lên Thủ đô tham quan triển lãm “80 năm thành tựu đất nước”, tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Trong 230 chuyến xe, ở phía Đông Hải Phòng có 130 chuyến, phía Tây thành phố bố trí 100 chuyến, đưa đón 9.962 lượt người dân lên Thủ đô Hà Nội tham quan triển lãm.

247 lượt cán bộ các sở ngành, đoàn viên thanh niên đi theo xe hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham quan triển lãm và 405 lượt người hỗ trợ tại 2 điểm đưa đón.

Các cơ quan chức năng cũng bố trí cán bộ, công chức, hướng dẫn viên, thuyết minh đón tiếp, hướng dẫn người tham quan chu đáo tại triển lãm.

Hàng trăm lượt cán bộ các sở ngành hỗ trợ đưa đón, hướng dẫn người dân Hải Phòng lên chuyến xe 0 đồng tham quan triển lãm quốc gia.

Sau hai tuần mở cửa, các khu triển lãm của TP Hải Phòng tại triển lãm quốc gia đã tiếp đón khoảng 600.000 lượt khách. Đặc biệt, các gian hàng đã tiếp đón nhiều thương bệnh binh, người có công, người khuyết tật và du khách nước ngoài đến tham quan các gian hàng triển lãm của TP Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL Hải Phòng cho biết, những chuyến xe 0 đồng là chủ trương được UBND thành phố triển khai ngay sau khi Chính phủ quyết định kéo dài thời gian mở cửa thêm 10 ngày, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tìm hiểu về những thành tựu 80 năm của đất nước và thành phố.

Thực hiện chủ trương này, các sở ngành TP Hải Phòng đã phối hợp với 20 doanh nghiệp vận tải, lữ hành bố trí đưa đón người dân tại 2 điểm: Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp và Trung tâm văn hóa Xứ Đông.

Người dân Hải Phòng trên chuyến xe 0 đồng tham quan triển lãm quốc gia, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Những chuyến xe chở cả vạn người, đặc biệt là người cao tuổi, các bác thương bệnh binh, hưu trí, người có công đã tham gia, lên Thủ đô tham quan triển lãm thành tựu của đất nước và thành phố. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn và gắn kết cộng đồng.