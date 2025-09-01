Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Du khách thích thú trải nghiệm tàu 5 sao Hà Nội - Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Hàng nghìn người dân, du khách khi tới triển lãm quốc gia dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9) tỏ ra thích thú, xếp hàng để được trải trải nghiệm đoàn tàu Hoa Phượng tiêu chuẩn 5 sao, chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

52c74c0f-126c-4fa2-8b79-ef1858a03a7e.jpg
90fb191e-d3d4-40f3-9669-9dce85697067.jpg
24ad1702-6b38-49e8-91e4-a087dc31de83.jpg
Sáng 1/9, người dân và du khách khắp các tỉnh thành tới Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội) để tham quan, xem triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Tại khu trưng bày thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP Hải Phòng cũng thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách tới tham quan. Khu trưng bày ngoài trời của TP Hải Phòng rộng hơn 9.000m2, được thành phố bố trí, giới thiệu toàn diện những thành tựu nổi bật về kinh tế - văn hóa - xã hội qua các thời kỳ. Trong đó, có khu vực trình chiếu ứng dụng công nghệ hiện đại, nhiều gian trưng bày giới thiệu đặc sản, sản phẩm nổi bật.
tp-trien-lam-7.jpg
tp-trien-lam-6.jpg
Khu vực công nghiệp với điểm nhấn các sản phẩm của các doanh nghiệp công nghệ cao lĩnh vực ô tô, điện tử, logistics, cảng biển... Khách tham quan có thể trải nghiệm nhiều ứng dụng công nghệ tại các gian hàng.
tp-trien-lam-2.jpg
tp-trien-lam-3.jpg
tp-trien-lam-4.jpg
Điểm nhấn là khu vực sa bàn giới thiệu về hành trình phát triển toàn diện TP. Hải Phòng qua các giai đoạn lịch sử. Người dân và du khách, nhà đầu tư có thể tham quan, xem quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và tầm nhìn thành phố đến năm 2045. Nhiều mô hình cũng mô phỏng những khu đô thị hiện đại, xanh, văn minh...
tp-trien-lam-11.jpg
Một trong những điểm nhấn khác đó là 3 toa đoàn tàu Hoa Phượng tuyến Hà Nội - Hải Phòng được trưng bày tại triển lãm. Sự xuất hiện của đoàn tàu Hoa Phượng thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan, trải nghiệm.
trien-lam-17.jpg
tp-trien-lam-12.jpg
tp-trien-lam-14.jpg
Lối vào đoàn tàu Hoa Phượng luôn trong tình trạng ken đặc người dân, du khách hiếu kỳ, thích thú xếp hàng để trải nghiệm. Chị Lý (ở Hà Nội) chia sẻ, nghe về đoàn tàu nhiều nhưng lần đầu được chiêm ngưỡng nên cả gia đình tò mò lên tham quan, trải nghiệm dịch vụ 5 sao.
tp-trien-lam-15.jpg
tp-trien-lam-19.jpg
Toa VIP đoàn tàu Hoa Phượng luôn luôn chật kín du khách. Nhiều người lên vì tò mò, nhiều người lên chụp ảnh check-in, uống cà phê trong không gian được thiết kế mang phong cách châu Âu, sang trọng, hiện đại.
tp-trien-lam-9.jpg
Nhiều gia đình, du khách chụp hình lưu niệm với đoàn tàu Hoa Phượng tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #triển lãm quốc gia #thành tựu kinh tế #kỷ niệm 80 năm Quốc khánh #đoàn tàu Hoa Phượng

