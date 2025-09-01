Du khách thích thú trải nghiệm tàu 5 sao Hà Nội - Hải Phòng

TPO - Hàng nghìn người dân, du khách khi tới triển lãm quốc gia dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9) tỏ ra thích thú, xếp hàng để được trải trải nghiệm đoàn tàu Hoa Phượng tiêu chuẩn 5 sao, chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng.