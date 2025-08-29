Đề xuất điều chỉnh đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

TPO - Cơ quan tư vấn nước ngoài đã báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh một số nội dung vị trí ga, phương án tuyến nhánh, thêm ga tránh tàu khu vực trọng điểm của Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, khu vực chạy qua địa phận Hải Phòng.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng do ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với TP Hải Phòng về việc rà soát hướng tuyến đường sắt, hướng tuyến đường bộ kết nối vào vị trí các ga phục vụ lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (dự án).

Đoạn qua địa phận Hải Phòng dài 86,9km. Các tuyến nhánh Nam Đồ Sơn dài 13,2km và nhánh Đình Vũ dài 4,3km.

Khu vực Hải Phòng được thiết kế 10 ga, gồm: Ga khu đoạn (Nam Hải Phòng); ga trung gian (Hải Dương Nam); 5 ga tránh tàu (Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, An Lão, Nam Đình Vũ) và 3 khu vực cảng (Lạch Huyện, Đình Vũ và Nam Đồ Sơn).

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác thuộc Bộ Xây dựng với TP Hải Phòng về Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Trong buổi làm việc, cơ quan tư vấn nước ngoài đã báo cáo kết quả nghiên cứu, trong đó có một số nội dung thay đổi so với báo cáo tiền khả thi trước đó.

Chủ yếu là điều chỉnh vị trí ga Hải Dương Nam, điều chỉnh vị ga Nam Hải Phòng và điều chỉnh phương án tuyến nhánh Đình Vũ.

Đoạn Hải Dương Nam – Nam Hải Phòng dài 47,5 km, dự báo lưu lượng vận tải ở đoạn này tăng lên đáng kể so với phương án tiền khả thi. Do đó, trong phương án khả thi, cơ quan tư vấn kiến nghị thiết kế thêm 1 ga tránh tàu để đáp ứng năng lực thông qua giữa 2 ga.

Ga Bình Giang cách ga Hải Dương Nam chưa đến 7 km. Căn cứ nguyên tắc tập trung hàng hóa, phương án kiến nghị điều chỉnh tính chất ga Bình Giang từ ga hàng hóa thành ga tránh tàu, tập trung việc xử lý hàng hóa tại ga Hải Dương Nam.

Nhiều đại biểu đại diện các sở ngành thuộc Hải Phòng trao đổi, địa phương đã hoàn thành công tác cắm mốc giới đối với tuyến chính, tuyến nhánh và nhà ga.

Đối với các dự án thứ cấp là xây dựng 14 khu tái định, Sở Xây dựng đã phê duyệt 1 dự án ở phía Đông và phấn đấu hoàn thành thẩm định trong tháng 9 này. Ở phía Tây thành phố đã hoàn thành thẩm định 5 khu tái định cư, đủ điều kiện triển khai 1 khu.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng và TP Hải Phòng thống nhất nội dung để xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo đó, hạn chế điều chỉnh hướng tuyến chính và các tuyến nhánh do địa phương đang thực hiện cơ bản các khâu GPMB để xây dựng tuyến đường sắt, bao gồm cả chính tuyến và các tuyến nhánh.

Ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng và các đại biểu nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Việc điều chỉnh nếu có chỉ xuất phát từ yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành đường sắt hoặc nghiên cứu thêm về quy hoạch, quy hoạch không gian và phân khu chức năng.

Việc điều chỉnh chức năng, vị trí xây dựng ga cũng sẽ hạn chế mà tập trung nghiên cứu sâu yếu tố tác động đến kiến trúc không gian, mức độ GPMB.

Đặc biệt, ga Nam Hải Phòng giữ nguyên phương án cũ nằm ở phía Nam đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; xem xét, nghiên cứu xây dựng ga Đình Vũ trên cao để hạn chế chi phí xây dựng và chi phí vận hành sau này.