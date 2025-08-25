Đề xuất điều động 250 cán bộ chuyên môn bổ sung về cấp xã ở Hải Phòng

TPO - UBND cấp xã ở Hải Phòng đang đề nghị 250 trường hợp điều động, biệt phái để tăng cường hoạt động phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở, trọng tâm những lĩnh vực chuyên môn như: giao thông, xây dựng, y tế...

Thực hiện kế hoạch 196 của UBND thành phố Hải Phòng về việc luân chuyển, điều động, biệt phái, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc rà soát thực trạng và đề xuất các trường hợp có nguyện vọng cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển, điều động, biệt phái theo quy định.

Theo kế hoạch của TP Hải Phòng, việc luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ nhằm đảo bảo tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cho cấp xã, đặc biệt là những địa bàn phức tạp, khó khăn, còn thiếu nhân lực.

Tính đến ngày 20/8, Sở Nội vụ xác định có 53 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu điều động, biệt phái công tác tại UBND cấp xã, đã xác định nơi đi và nơi có nguyện vọng chuyển đến.

UBND cấp xã đang đề nghị 250 trường hợp điều động, biệt phái để tăng cường hoạt động phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Trung tâm hành chính các phường, xã, đặc khu tại Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp.

Theo thống kê, từ 1/7 đến nay Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành 40 quyết định công bố 1.915 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 320 thủ tục hành chính cấp xã; công bố 1.320 thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới hành chính; tích hợp 750 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.131 dịch vụ công trực tuyến một phần. 100% thủ tục hành chính được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Thành phố đã rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa 95/807 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết, đồng thời xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian đã cắt giảm.

Theo đó, 12/12 sở ngành đã cắt giảm thời gian và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Từ 1/7 đến 20/8, thành phố tiếp nhận hơn 246.900 hồ sơ, trong đó hơn 58,5% là thủ tục điện tử. Tổng hồ sơ đã giải quyết hơn 233.000, chiếm 94,7%.

Đảng ủy UBND TP Hải Phòng đánh giá, việc vận hành chính quyền địa phương cấp xã mới có sự chỉ đạo, quyết tâm cao của cấp ủy và sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, đảm bảo công khai, minh bạch tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân. Qua đó, kết quả đảm bảo đúng trình tự, kế hoạch, lộ trình và đạt hiệu quả tốt.

Đoàn viên thanh niên Hải Phòng tích cực hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại cấp xã hiện có 2 phòng chuyên môn kế thừa và đảm nhiệm các nhiệm vụ của nhiều lĩnh vực: văn hóa – xã hội, kinh tế - hạ tầng – đô thị. Công chức đang phải tham mưu xử lý công việc với khối lượng lớn và mức độ phức tạp hơn nhiều so với trước.

Một số lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù như: y tế, xây dựng, giao thông, quy hoạch… hiện đang thiếu nhân lực, ảnh hưởng đến hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ địa phương.