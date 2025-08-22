Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao

TPO - Thành Đoàn Hải Phòng vừa phát động, 100% cơ sở Đoàn tại xã, phường, đặc khu hưởng ứng cao điểm "tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu".

Ngày 22/8, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức ngày cao điểm “tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, năm 2025 tại xã Trần Phú (phía Tây thành phố).

Phát động tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Thủy – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết, chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào “tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021–2025 của thành phố.

Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng phát động cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau buổi phát động, Thành Đoàn Hải Phòng cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động tại địa phương. Tổng nguồn lực huy động cho chương trình ước tính gần 500 triệu đồng.

Tiêu biểu như: tập huấn phòng chống rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 120 người dân có hoàn cảnh khó khăn; cắt tóc miễn phí; triển khai mô hình chợ dân sinh xanh – bảo vệ môi trường; khánh thành 3 công trình thanh niên, sân chơi cho thiếu nhi, hàng cây thanh niên, tuyến đường camera an ninh.

Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức khánh thành công trình sân chơi cho thiếu nhi, công trình hàng cây thanh niên tại xã Trần Phú.

Ngay sau ngày cao điểm, 100% cơ sở Đoàn tại các xã, đặc khu trên toàn thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng với trọng tâm như hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn: đường giao thông, cầu dân sinh, nhà văn hóa...

Đồng thời, phát triển mô hình kinh tế, sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng; xây dựng đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, mô hình phân loại rác tại nguồn; phát triển các câu lạc bộ gia đình trẻ, tiền hôn nhân, tư vấn pháp luật và kỹ năng sống cho thanh niên nông thôn.

Chương trình không chỉ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, mà còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên toàn thành phố rèn luyện, trưởng thành, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, cùng các cấp, ngành chung tay chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đoàn viên thanh niên Hải Phòng tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Thành Đoàn Hải Phòng đã trao tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, 10 suất quà cho thiếu nhi vượt khó học giỏi; 2 khóa học nghề tóc trị giá 100 triệu đồng; 10 tấn xi măng phục vụ chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Quang; 1 không gian thanh niên.