Xã hội

Google News

Người Hải Phòng thích thú lên chuyến xe 0 đồng xem triển lãm Quốc gia

Nguyễn Hoàn

TPO - Hàng trăm người dân Hải Phòng thích thú với chuyến xe miễn phí đưa đón lên Thủ đô Hà Nội tham gia Triển lãm Quốc gia về thành tựu kinh tế - xã hội đất nước, dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9).

hai-phong-a80-2.jpg
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng﻿, sáng 8/9, Sở VHTT&DL Hải Phòng bố trí 16 ô tô (45 chỗ) đưa đón miễn phí người dân thành phố lên tham quan Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội đất nước﻿ (A80), tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh﻿ (2/9).
tp-hai-phong-a80-3.jpg
tp-hai-phong-a80-5.jpg
tp-hai-phong-a80-4.jpg
Theo đó, 11 ô tô (10 xe 45 và 1 xe 16 chỗ) tập trung đưa đón người dân tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (phố Lạch Tray), 5 ô tô đưa đón người dân tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương cũ). Lịch trình 8h - 8h30 đón và 15h - 15h30 trả khách tại hai điểm trên. Thời gian từ nay đến hết ngày 15/9
tp-hai-phong-a80-6.jpg
tp-hai-phong-a80-7.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong, sáng 8/9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp, hàng trăm người dân Hải Phòng tới từ sớm đăng ký tham quan. Nhiều người mặc áo đỏ sao vàng, mang theo quốc kỳ, cờ hoa rực rỡ. Bà Hiền (68 tuổi, ở phường Ngô Quyền) biết tin, nhanh chóng đăng ký cùng cháu ngoại lên xe đi tham quan triển lãm. Bà chia sẻ, bà cùng cháu ngoại dậy từ sớm, chuẩn bị cờ hoa để cùng hàng trăm người dân thành phố lên Hà Nội tham gia triển lãm.
tp-hai-phong-a80-12.jpg
tp-hai-phong-a80-11.jpg
tp-hai-phong-a80-10.jpg
Nhiều người trung niên, người cao tuổi rất háo hức với chuyến xe miễn phí đi tham quan triển lãm A80 tại Thủ đô Hà Nội và tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.
tp-hai-phong-a80-13.jpg
Trước khi khởi hành, tài xế các phương tiện trang hoàng cờ hoa, pano, biểu ngữ để người dân nhận diện đăng ký, lên xe.
tp-hai-phong-a80-1.jpg
tp-hai-phong-a80-8.jpg
tp-hai-phong-a80-9.jpg
Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng lên chuyến xe thăm hỏi người cao tuổi, giới thiệu về chuyến xe ý nghĩa phục vụ người dân mừng ngày vui của dân tộc, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9).
tp-hai-phong-a80-17.jpg
tp-hai-phong-a80-16.jpg
Để đảm bảo hỗ trợ người dân, người cao tuổi tốt nhất, nhiều đơn vị đã tài trợ khăn ướt, nước uống và hướng dẫn viên du lịch. Đoàn thanh niên TP Hải Phòng cũng huy động cán bộ Đoàn tham gia hỗ trợ hướng dẫn người cao tuổi trong suốt hành trình.
tp-hai-phong-a80-15.jpg
Chuyến xe miễn phí nhanh chóng thu hút hàng trăm người dân Hải Phòng. Nhiều người đã tới hỏi thăm lịch trình, thời gian, địa điểm các chuyến xe để lên kế hoạch cho người thân lên Hà Nội tham gia triển lãm. Họ được cán bộ Sở VHTT&DL hướng dẫn tận tình.

TP Hải Phòng bố trí ô tô khách đưa đón miễn phí người dân tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội đất nước, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thời gian, lịch trình 8h-8h30 đón và 15h-15h30 trả khách tại hai điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (phố Lạch Tray) và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương cũ).
Tham gia triển lãm quốc gia, TP Hải Phòng có gian hàng trong nhà rộng 375m2 và gian hàng ngoài trời rộng hơn 9.000m2 với chủ đề "Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình". Điểm nhấn gian hàng là khu sa bàn, nơi tái hiện hành trình phát triển toàn diện của Hải Phòng qua từng giai đoạn lịch sử. Trong đó, có khu vực mô phỏng quy hoạch chi tiết và tầm nhìn phát triển thành phố đến năm 2045, cùng 5 bản đồ minh họa sinh động.
Thông qua triển lãm, Hải Phòng muốn giới thiệu tới bạn bè trong nước và quốc tế về một vùng đất giàu bản sắc văn hóa riêng, đang lưu giữ bảo tồn nhiều di sản thế giới phong phú, đa dạng; vùng đất khoa bảng. Đồng thời, còn là mảnh đất hứa với các nhà đầu tư.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Triển lãm quốc gia #kinh tế - xã hội #thành tựu đất nước #A80 #chuyến xe 0 đồng #du lịch

