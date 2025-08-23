Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Tạm dừng đón khách tham quan di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Hữu Thành
TPO - Nhằm phục vụ thi công Dự án Công viên Thống Nhất, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 23/8 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian bàn giao mặt bằng và triển khai thi công tất cả các hạng mục thuộc dự án Công viên Thống Nhất từ tháng 8 đến 31/12, công tác đón tiếp và thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ không đáp ứng được yêu cầu phục vụ.

Nhiều hạng mục của dự án Công viên Thống Nhất tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải chuẩn bị mặt bằng để thi công. Ảnh: L.T.

Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị triển khai thi công, đảm bảo dự án hoàn thành theo tiến độ, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng đón khách tham quan kể từ ngày 23/8 cho đến lúc có thông báo mới.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, trong quá trình tạm dừng đón khách, đơn vị vẫn hoạt động bình thường để bảo vệ và làm công tác vệ sinh.

Dự án Công viên Thống Nhất tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được UBND tỉnh Quảng Trị cũ phê duyệt vào tháng 12/2024 với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục tu bổ, cải tạo kỳ đài, cầu Hiền Lương, nhà liên hợp, nhà làm việc của ban quản lý di tích và nhà vệ sinh bờ Bắc, nhà đón tiếp và khu vệ sinh bờ Nam cùng các hạng mục phụ trợ và công trình tạm khác.

Đối với cầu Hiền Lương, dự án sẽ thay thế một phần khung kết cấu sắt, thép đã bị gỉ sét, hư hỏng, thay thế phần gỗ bề mặt cầu bằng gỗ lim dày 50mm, sửa chữa, gia cố các mố cầu bằng tấm sợi carbon... Dự án cũng sẽ đầu tư các trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ phòng chiếu phim, thuyết minh và công tác quản lý.

Hữu Thành
