Hải Phòng: Phát hiện nhiều vụ liên quan ma túy qua kiểm tra gần 300 nhà trọ

TPO - Công an phường An Phong (Hải Phòng) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra 299 nhà trọ, với 4.611 người thuê, phát hiện 25 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cảnh sát cũng làm rõ một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 17/9, Công an phường An Phong (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra cơ sở lưu trú, đặc biệt là các đối tượng ở tỉnh ngoài ở trọ trên địa bàn.

Cảnh sát đã kiểm tra 299 nhà trọ với 4.611 người thuê, phát hiện 26 đối tượng nghi vấn. Xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định 25 đối tượng dương tính với chất ma túy.

25 đối tượng này đều là người ngoại tỉnh, hiện đang làm việc tại KCN An Dương, KCN Tràng Duệ và lao động tự do.

Mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ một vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và 4 vụ “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an Hải Phòng rà soát, kiểm tra hàng loạt các khu nhà ở công nhân, nhà trọ trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm 10 đối tượng để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, gồm: Đèo Văn Ban, Cà Văn Thiện, Cà Văn Trường, Cà Văn Vinh, Lò Văn Nhất, Lò Văn Phương, Lèo Văn Bằng, Léo Quốc Khánh, Lèo Tân Huyên, Lường Mạnh Quỳnh, Kha Văn Danh và Kha Văn Phong.

Đồng thời, tạm giữ hình sự Lò Văn Long để điều tra về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với 25 đối tượng dương tính với chất ma túy, cảnh sát đã lập hồ sơ, đưa vào trung tâm cai nghiện số 2 – Công an TP Hải Phòng.

Trước đó, đầu tháng 9, Công an TP Hải Phòng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt trong công tác phòng chống ma túy tại 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Công an Hải Phòng tổng rà soát các quán bar, vũ trường, karaoke...

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ chia thành 28 tổ công tác, thực hiện rà soát, kiểm tra 481 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, cơ sở lưu trú và nhà ở công nhân. Cảnh sát đồng loạt kiểm tra các quán bar, vũ trường, karaoke…

Qua rà soát, công an các xã, phường, đặc khu đã phát hiện, xử lý hàng loạt đối tượng “tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đặc biệt, lực lượng chức năng kiểm tra nhanh 1.600 công nhân tại khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1 (phường Thủy Nguyên), phát hiện 19 trường hợp dương tính với chất ma túy.