Công an Hải Phòng giải cứu nhiều thanh niên bị 'bắt cóc online'

TPO - Trong những ngày đầu tháng 9, Công an TP Hải Phòng đã giải cứu nhiều thanh niên bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online", bàn giao về cho gia đình an toàn.

Xuyên đêm giải cứu cô gái 18 tuổi bị bắt cóc online

Đêm 3/9, Công an phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) nhận được trình báo của anh Phạm Văn Khánh (SN 1970) về việc con gái anh Phạm Thị T.H (SN 2007) bị các đối tượng lạ bắt cóc, đòi 50 triệu đồng tiền chuộc.

Nhận thông tin, Công an phường Lưu Kiếm huy động cán bộ chiến sĩ vào cuộc xác minh. Rạng sáng 4/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ sinh này tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thành Đông (TP Hải Dương cũ).

Trao đổi với cảnh sát, nữ sinh này cho biết trước đó em nhận được cuộc gọi lạ yêu cầu kết bạn zalo. Sau đó, cô gái 18 tuổi nhận được cuộc gọi video zalo, người đối diện mặc cảnh phục. Đối tượng nói cô gái liên quan đến vụ ma túy nên yêu cầu vào Đà Nẵng để làm việc.

Qua trò chuyện, biết cô gái có nhu đi học nước ngoài nên đã làm giả giấy báo nhập học của một trường đại học tại Hàn Quốc và yêu cầu phải chứng minh thu nhập bằng cách chuyển tiền cho đối tượng 350 triệu đồng.

Công an phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) bàn giao cô gái 18 tuổi cho gia đình sau nhiều giờ bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online﻿".

Cô gái trả lời không có tiền thì các đối tượng hướng dẫn đi thuê nhà nghỉ rồi gọi điện về nói với gia đình rằng mình bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển tiền cho chúng.

Sợ hãi, cô gái trẻ đã lấy xe máy đi đến một nhà nghỉ gần nhà. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu cô gái bắt taxi đến Hải Dương thuê nhà nghỉ ở qua đêm để hôm vào Đà Nẵng tiếp tục làm việc với cơ quan công an.

Cùng lúc này, đối tượng gọi cho chị Lương Thị Luyên thông báo con gái chị đã bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 50 triệu đồng để không bị bán con sang Campuchia.

Phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, chị Luyên và chồng đã trình báo, phối hợp với Công an phường Lưu Kiếm rà soát, xác minh ngay trong đêm. Đến rạng sáng 4/9, cảnh sát đã tìm thấy cô gái tại một nhà nghỉ tại phường Thành Đông và bàn giao về gia đình an toàn.

Hoảng loạn vì bị "bắt cóc online"

Những ngày gần đây, tại TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ việc các bạn trẻ bị đối tượng lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online”. Công an cơ sở phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố Hải Phòng đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu nhiều bị hại trẻ tuổi.

Trưa 3/9, N.T.A (SN 2007, ở phường Tân Hưng, Hải Phòng) nhắn tin cho người thân yêu cầu chuyển 350 triệu đồng để trả nợ nếu không sẽ sang Campuchia làm thuê. Sau khi nhắn tin, nam thanh niên này tự ý bỏ nhà đi khiến người thân lo lắng, lập tức trình báo công an địa phương.

Quá trình di chuyển đến Bắc Ninh, em N.T.A đã có hành vi tấn công tài xế taxi để bỏ trốn. Trong thời gian này, nam thanh niên liên tục bị các đối tượng ép nhắn tin về nhà yêu cầu chuyển tiền, kèm theo những lời đe dọa.

Nhận định em N.T.A bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online", bị điều khiển qua ứng dụng zalo, Công an phường Tân Hưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng và các địa phương tổ chức rà soát, tìm kiếm.

N.T.A được lực lượng công an giải cứu, bàn giao cho người thân.

Đến chiều muộn cùng ngày, cảnh sát đã phát hiện nam thanh niên này tại một nhà nghỉ ở phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) trong tình trạng hoảng loạn. Cảnh sát đã kịp thời trấn an, giải thích về tội phạm lừa đảo online, động viên và bàn giao em về gia đình an toàn.

Trước đó, sáng 2/9, H.M.K (SN 2007, ở phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) nhận được cuộc gọi từ số lạ, đề nghị kết bạn zalo để gọi video. Các đối tượng giả mạo cán bộ công an thông báo nam thanh niên liên quan một vụ án “rửa tiền”.

Đối tượng yêu cầu thanh niên này phải vào TP Hồ Chí Minh để làm việc hoặc chuyển 350 triệu đồng để giải quyết. Không nhận được tiền, các đối tượng hướng dẫn nam thanh niên thuê nhà nghỉ và gọi điện về gia đình giả mạo bị bắt cóc, yêu cầu người thân chuyển tiền.

Sợ hãi, H.M.K đã lấy xe máy đi đến một nhà nghỉ ở Bắc Ninh, thuê phòng và nhắn tin cho mẹ theo nội dung các đối tượng soạn sẵn.

Nam thanh niên 18 tuổi ở phường Thạch Khôi bị lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online" trở về nhà an toàn.

Đọc được tin nhắn con trai gửi, người mẹ lập tức trình báo Công an phường Thạch Khôi và phối hợp để xác minh. Sau nhiều giờ tuyên truyền, lý giải, lực lượng công an và gia đình đã đón H.M.K về nhà an toàn.