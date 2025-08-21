Công an TP.HCM giải cứu nạn nhân bị 'bắt cóc online' đòi chuộc 3 tỉ đồng

TPO - Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho hay, cơ quan này vừa giải cứu thành công anh N.K.N. (22 tuổi, quê Hà Nội, ngụ phường Đức Nhuận, TP.HCM) – nạn nhân của một vụ bắt cóc online.

Theo điều tra ban đầu, trưa 19/8, anh N. rời nhà trọ trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa) rồi mất liên lạc với gia đình. Đến tối cùng ngày, qua trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định N. di chuyển bằng ô tô công nghệ đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng, rồi tiếp tục bắt xe đi nhiều nơi, trong đó có Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nạn nhận được giải cứu ở vụ "bắt cóc online"

Trong quá trình này, gia đình anh N. liên tục nhận các cuộc gọi từ nhóm lừa đảo, bị đe dọa và ép chuyển gần 3 tỉ đồng vào tài khoản do chúng chỉ định.

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2, PC02) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương lần theo hành trình di chuyển, kịp thời giải cứu và đưa anh N. về an toàn tại Công an phường Long Hương để lập hồ sơ ban đầu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.