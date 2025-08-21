Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tài xế buồn ngủ, container cày nát dải phân cách ở Củ Chi

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Sáng 21/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phan Văn Khải (đoạn qua xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM cũ) khi xe container mất lái, lao thẳng vào dải phân cách.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đang di chuyển theo hướng từ cầu An Hạ về cầu vượt Củ Chi thì bất ngờ mất kiểm soát, tông gãy hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông, nhiều tấm chắn bị húc văng, nằm ngổn ngang trên đường. Sau đó, xe container leo lên vỉa hè mới dừng lại.

z6929387536161-1fa11c7d87321138e036ad5d55fad0cd.jpg
Hình ảnh xe container tại hiện trường

Tại hiện trường, phần đầu xe hư hỏng nặng, trục bánh xe rơi ra ngoài. Rất may không có thương vong, song giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Làm việc với công an, tài xế khai nhận do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái. Cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và rà soát lịch trình để xác minh tài xế có chạy xe quá giờ quy định hay không.

Vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

